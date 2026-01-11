Magyar Péter szerint szombat este már üvöltöztek a Fidesz kampánystábjában, Orbán Balázs helyett visszahoznák Rogán Antalt kampányfőnöknek

Fidesz;választási kampány;Rogán Antal;Orbán Balázs;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-11 14:15:00 CET

A balhé fő oka az volt, hogy a Fidesz kampánystábja elfelejtette lefoglalni az új kampányszlogenhez a domainnevet, amelyet a Tisza Párt így simán vihetett.

Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában, és sokan Orbán Balázs helyett vissza akarják hozni Rogán Antalt kampányfőnöknek - állítja vasárnapi Facebook-posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A Tisza Párt elnöke szerint a „lázadás” fő oka az volt, hogy a több száz millió forint közpénzen tartott kongresszus előtt a Fidesz kampánystábjából senkinek nem jutott eszébe, hogy az új szlogenhez tartozó domainnevet is le kellene foglalni, honlapot is kellene készíteni. Sokan nehezményezték azt is, hogy az élő közvetítés akadozott. A kampány vezetői erre fogták, hogy hiába a meghirdetett digitális forradalom, kevesebb, mint 5 ezren voltak online kíváncsiak az MSZMP utolsó kongresszusát idéző gyűlésre."

Mint már beszámoltunk róla, arról van szó, hogy a Fidesz szombati kongresszusán bejelentették az új szlogent, miszerint a Fidesz „a biztos választás”, a Tisza Párt pedig fogta magát és villámgyorsan lefoglalta a biztosvalasztas.hu domain nevet és meg is töltötte tartalommal: jelenleg egy nyitóképet lehet látni a NER kiválóságaival, Matolcsy Györggyel, Rogán Antallal, a Mészáros-házaspárral, Orbán Viktorral, a Tiborcz-házaspárral és Lázár Jánossal, alatta pedig egy ironizáló lista látható a Fidesz bűnlajstromáról, ecsetelve, hogy a Fidesz miért is biztos választás. A jelszót pedig kiegészítették azzal, hogy "biztos választás a korrupt oligarcháknak, biztos lejtmenet a magyar embereknek".

Magyar Péter közölte, hogy az új Fidesz-szlogen az eddigi legnevetségesebb, majd felidézte, hogy megnézték, foglalt-e a domainnév. „Miután láttuk, hogy erre már nem maradt ideje se az amerikai kampánytanácsadóknak, se Orbán Balázsnak, hangosan felnevettünk, majd 2 perc alatt lefoglaltuk és valódi tartalommal töltöttük fel a honlapot, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak biztos választás és egyben biztos lejtmenet a magyar embereknek. A Fidesz biztos választás Mészáros Lőrincnek, Tiborcz Istvánnak, Matolcsy Görgynek és a megannyi korrupt Orbán-janicsárnak, de nem a hazának” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz nem tud kormányozni, most már azt is tudjuk, hogy hiába a sok elégetett közpénzmilliárd, kampányolni se" - zárta posztját a Tisza Párt elnöke.