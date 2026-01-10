Orbán Viktor: A Fidesz 106 képviselőjelöltjének a migránsokról, a genderről és háborúról kell beszélnie

Orbán Viktor;beszéd;Fidesz-kongresszus;

2026-01-10 18:08:00 CET

A magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke az április választáson az ellenzék, név szerint a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt legyőzésével akar diadalt akar aratni a hazugság, a komolytalanság és cinizmus eszméje felett. Karácsony Gergely inkább Brüsszelnek mutogasson, ne nekünk – jelentette ki ezen túl Orbán Viktor.

A Fidesz mai kongresszusa jelöltállító kongresszus – mondta Orbán Viktor kormányfő a Fidesz elnöke pártja szombati eseményén. A Fidesz 106 képviselőjelöltjéről azt mondta, hogy ők fogják négy évig támogatni Magyarország kormányát, ők lesznek azok, akik megvédik a független és szabad Magyarországot. Az eddig ismertek fényében talán már nem meglepő módon Orbán Viktor köszöntötte a kongresszuson jelenlevő Schmitt Pál volt köztársasági elnököt és feleségét, valamint a határon túli magyarok képviselőit is. Elöljáróban ismertette, hogy februárt 20-ig a Fidesz-KDNP országos listáját és listavezetőjét is bemutatják majd.

– Én 20 év után is készen állok a feladatra, már megint a legjobb korban vagyok – kezdte beszédét a 63 éves Fidesz-elnök, aki a nála idősebb amerikai, orosz és kínai elnök életkorához hasonlítva magát közölte, hogy „ide nekem az oroszlánt is”, majd a székeikből felállíttatta mind a 106 jelöltet, mondván itt áll a győztes csapat, amelynek tagjai közül 41 új, ezért köszönetet mondott a régieknek, akik közül most sokan nem indulnak egyéni választókerületben. – Ők lesznek azok, akik azért tesznek, hogy békében és biztonságban érezhessük magunkat. Kiszámíthatóság és tapasztalat, és mindenki tudja a helyét – figyelmeztetett a pártelnök, aki a bajtársiasságot nevezte egy párt legfőbb erényének.

– A bajtársiasság azért fontos, mert egy 26 tagú csipet-csapatnak, vagy az az MSZP-DK-s baloldalnak esélyes sincs. Egy nemzet életében nincs fontosabb mint az összefogás, a nemzeti egység és ezt csak a Fidesz-KDNP tudja megadni Magyarországnak – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az ő jelöltjeiket az őszinte egyenes beszéd jellemzi. – A világban valami megváltozott, teret nyert a komolytalanság, összevissza lehet hazudozni. A magyar politikában is így van ez – mondta, és példákat sorolt éppen azokból a lejárató kampányokból, amelyeket pont a Fidesz indított az elmúlt években az ellenzéki politikusok ellen, a mentelmi jog eltörlésétől, mandátumok fel nem vételétől kezdve a hazugnak bizonyult fegyverviselésig.

– Liberális demokráciában megszokott a hazudozás, de nálunk, patriótáknál ez elfogadhatatlan. A hazudozás, az átverás nyegleség, egyenes beszéd, tárgyszerű okfejtés a miénk. Mi kérdeztük meg az embereket a rezsicsökkentésről, a migrációról és a háborúról. A jó kormány legfőbb szövetségese a valóság – mondta.

majd sorolta: egymillió munkahelyet ígértünk, és megteremtettük, a következő időszakra pedig egymillió forintos átlagbért és ezer eurós minmálbért ígért. – Megvédtük a magyar gyermekeket a gender-ferdeségektől, létrehoztuk a családi adórendszert, amelynek Európában a csodájára járnak. Nix ugribugri, ez most nem, a kísérletező holdkórósok ideje, csak kiszámítható , tapasztalt kormány nyújthat biztonságot a nemzetnek – poénkodott a pártvezető, majd közölte:

„A választáson diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, a cinizmus eszméje felett. Mind a 106 jelölttel tárgyaltam és megállapodtam velük. Komoly a minőség, nem egy, hanem két teljes kormányt is ki tudnék állítani belőlük”

– A mi jelöltjeinknek mindenük megvan, hangjuk is van és programjuk is van. Büszkén állunk ki az emberek elé, mi senkit nem nézünk le, nekünk mindenki fontos – mondta, majd a 106 fideszes felé fordult, akiknek szerinte mindenkinek, mindenről, mindenhol és mindenkor beszélniük, de mindenképpen a migrációról, a genderről és a háborúról. És persze „Brüsszelről”, a belga főváros a kormányfő szerint ugyanis az európai keresztény civilizáció ellensége.

– Nyugat-Európa feladja, lecseréli a keresztény civilizációt, de az emberekből nem lehet kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, és ők nem engedik, hogy gender kísérleti nyúlként kezeljék a gyermekeinket. Lépésről lépésre akarnak minket lecserélni. Az európai liberális elit a jogot, a jogállamiságot arra használja, hogy leverje a lázadó országok ellenállását, de a keresztény magyar civilizációért a napi egymillió forintos bírság kisebb ár, mint a bevándorló ország kiadásai lennének – emelte ki Orbán Viktor. Megígérte, hogy visszaszerzi a bírságként elvett pénzeket, de annak módjáról nem beszélt, ellentétben az úgynevezett migrációs paktumról beszél és több száz migráns átvételéről, amit szerinte a Tisza és a DK is támogat.

– Aki nem a Fideszre szavaz, a migrációra szavaz, ami erőszakot, sőt, erőszakos antiszemitizmust hoz. A zsidó családok sorra hagyják el a nyugati országokat, de nálunk azért vannak biztonságban, mert a Fidesz-KDNP megvédi őket. Budapestnek is meg kell értenie, hogy a liberális-baloldali pártok veszélyt jelentenek és bajt hoznak a zsidó közösség fejére, és jobboldali pártként ők védik meg a zsidókat – hangzottak el az elképesztőbbnél elképesztőbb mondatok.

És ez még mind semmi, a folytatásban szóba került a brüsszeli gender-fenyegetés, amikor a család tetszőleges összetételű, van, akinek két anyja van, Csipkerózsikából Csipkejózsika lesz, amikor nem csak férfiak és nők vannak, hanem nem bináris a világ.

– Erre nevelik a gyermekeket, a ferdeséget, az érzékenyítést tanítják, áthuzalozzák a gyermekek agyát, megváltoztatják az országok kulturális talapzatát. A Tisza- és a DK-féléket távolt kell tartani a kormányzástól – vonta le a következtetést Magyarország miniszterelnök.

Amennyiben a 106 jelölt és a kongresszuson gyakorlatilag biodíszletnek használt párttagok nem fáradtak volna el az orbáni szózattól, hátra volt még a háborús riogatás. – Brüsszel, helytartók, guruló euró milliók, két út áll előttünk: áprilisban az egyik útra igent mondunk. Az a béke útja vagy brüsszelé és a háborúé, ez a világos döntés, ahogy szerinte korábban is az volt, hogy kommunisták vagy szabadság, KGST vagy EU, Varsói Szerződés vagy NATO, migránsok vagy biztonság, háború vagy béke. – A Tisza és a DK át akarja állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra. Nekünk a tényekre, a ma és a holnap tényeire kell figyelnünk, Brüsszelnek nincs pénze, de most ad kölcsönt Ukrajnának, és költségeknél már 270 millió eurónál járunk. Brüsszel fut a pénze után, hitelből, és ha nem tudják jóvátételből, orosz hadisarcból visszaszerezni, elköltik a miénket.

– Hahó magyar fiatalok, ha a Tiszára , a DK-ra szavaztok, a saját jövőtök ellen szavaztok, A Tisza főnöke Herr Weber, Európa legnagyobb háborús uszítója. Besoroz benneteket Brüsszel és kivezényel Ukrajnába. Inkább csatlakozzatok hozzánk. Ha egy Tisza-kormány belép a háborúba, a magyar fiataloknak annyi – próbálta magához édesgetni ezekkel a szavakkal a Fidesztől óriási többségben elfordult fiatalokat a pártelnök.

Orbán Viktor szerint ők elkergették a kommunistákat, de aztán a magyarok visszahívták Gyrucsányt. Egy ugrással azonban máris Ukrajna bújt elő a fenyegető baloldal víziójából, mert a beszéd szerint az ukránok 800 milliárd eurós igényt jelentetek be, amiért Brüsszel tőlünk a támogatások megszüntetését, az adókedvezmények, a rezsicsökkentés eltörlését, az adók emelését, a kórházak bezárását, a munkáshiteleket megszüntetését követelik, hogy a pénzünket elküldhessék Ukrajnába.

– Karácsony Gergely inkább Brüsszelnek mutogasson, ne nekünk. Brüsszel átveri a budapestieket, mert az elvonások őket fogják a legjobban sújtani – mondta a kormányfő akik az uniós korrupcióra is kétérve azt mondta, hogy „lopjanak, de ne tőlünk”. Szerinte Ukrajna teszi gyengébbé az Európai Uniót, de most Amerikának nagyobb esze van, és kiszállnak a háborúból. – Ott békepárti új elnök van – mondta a Venezuelát megtámadó, Grönlandot megtámadással fenyegető Donald Trumpról. Orbán szerint Ukrajnában a sok százezer halottért az Egyesült Államok előző demokratapárti vezetése a felelős, és Brüsszelben is ott ülnek a felelősök, akik készek csapatokat állomásoztatni Ukrajna területén, de „mi nem sorolunk be a háborús vágányra”.

– Nekünk nem az ellenfeleinkkel, hanem magunkkal és a hazánkkal kell foglalkozni. Brüsszel terve 2022 után 2026-ban is befuccsolt. Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt. A Károlyi Mihályok becsülete itt hamar kitelik. A Tisza nevű játék, baloldali áthutzalozás. Új műsorhoz új férfi kell, de amit most látunk, régi műsor új férfival. Ha jól látom, már meg is bukott, mert aki önmerényletről, berepülő drónról, csalásról beszél, az a választási vereségét magyarázza. Fussatok Brüsszelig, ott vár rátok Manfred papa és Ursula mama, majd ők megvigasztalnak benneteket – ajánlotta a Tisza Pártnak Orbán Viktor.

A miniszterelnök még beszélt a fokozódó nemzetközi helyzetről, pontosabban arról, hogy állítása szerint a nemzetközi politikai világ, amit 1990 után megszoktunk, nincs többé, a nemzetközi rend a szemünk előtt törik darabokra, mert Trump megadta neki a kegyelemdöfést. – A változások átrendeződést, bizonytalanságot és veszélyeket hoznak, és ez vár ránk a következő években. A nemzetközi szerződések és szervezetek már nem irányadók. Fogatlan oroszlánok, amik ugyan még hangosan bőgnek a szavannán, de már egyetlen antilopot sem zavarnak – világította meg a jelenlegi kormánypárt elnöke, hogy mire is gondolt, az „ide nekem az oroszlánt is” Shakespeare-idézettel.

Orbán Viktor ezért már nem is számol a szerinte haszontalan nemzetközi joggal, és szerinte kétoldalú megállapodások, személyes kapcsolatok, az érdekek és az erő korszaka jött el, amit ő a nemzetek korszakának nevez. Szólt még a liberális koporsóknál leghangosabban sírókról, de szerinte ma Washington, Peking, Moszkva és Isztambul is érdekelt Magyarország sikerében, ezért olyan megállapodásokat köt ezekkel a nagyhatalmakkal, amelyek – vélekedett – ezekben az új, vadnyugati filmeket idéző világrendben is garantálják majd Magyarország biztonságát.

– Béke, nemzetközi tekintély, újra nagy és erős Magyarország, Fidesz. Ez a biztos választás – hirdette ki a most kezdődő választási kampány kormánypárti jelszavait Orbán Viktor, aki az ő útját magyar útnak, jó útnak nevezte, amelyen minden évben mindenki léphet egyet. Miután felsorolta, hogy szerinte az elmúlt 16 évben milyen nagy sikereket értek el, és az eddig megismert ígérgetéseit, közölte, hogy 2026-ban valójában sorsot választanak Magyarországon és Magyarországnak. A magyarság jövőjének megnyeréséért indulnak harcba, és ha nem bízzák el magukat, megőrzik az alázatot, a jutalom sem marad el, és újra győzni fognak. A harc előtt végül a fideszes képviselőjelöltek felmentek a színpadra fotózkodni.