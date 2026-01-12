Érkeznek az alkatrészek, az EU-s szankciók ellenére a BKV fideszes főispáni engedéllyel üzletel az orosz Metrowagonmashsal

3-as metró;

2026-01-12 05:55:00 CET

Még mindig nem látni a végét a lassan hét éve folyó metrókocsipernek. Az újabb tárgyalási fordulót február 12-én tartják a Fővárosi Törvényszéken – válaszolta a Népszava kérdésére a BKV.

Az első fokon zajló perben ugyan tavaly több tárgyalást tartottak, de továbbra sem jutottak túl a tanúmeghallgatásokon. A BKV jóslásokba se bocsátkozik arról, hogy mikor lehet ítélet. Holott a főváros közlekedési cégének igen jól jönne a késve és sok hibával leszállított orosz metrókocsik miatt követelt kártérítés, amelynek összege az idő múlásával egyre hízik.

Első nekifutásra a vállalási ár, 69 milliárd forint 10 százalékát és annak kamatait követelte az orosz gyártótól, a Metrowagonmashtól a BKV. De azóta jócskán kikerekedett a fővárosi kötbér- és a kártérítési igény, ami már 100 millió euró (jelen árfolyamon 38,6 milliárd forint) feletti összegnél jár. Az persze kérdéses, hogy mennyi lesz a ténylegesen megítélt összeg, ha egyáltalán megnyerik a pert. Az e-jegy bukása miatt indított perben például a főváros által követelt 45,5 millió euró plusz kamatokból (akkori árfolyamon 25 milliárd forintból) alig 3,8 millió eurót és kamatait, összesen 5,95 millió eurót (2,3 milliárd forintot) kellett fizetnie a szállításra vállalkozó, de végül nem teljesítő Scheidt & Bachmann cégnek. Bármennyit ítél is meg a bíróság, az szinte azonnal eltűnik a BKV és a BKK adósságvermében. Az idei évre 65 milliárd forintra rúgó banki adóssággal, valamint adóbefizetési halasztással és több milliárd forintos kifizetésre váró szállítói számlával fordultak rá. Csak az év utolsó napján 8 milliárd forint számlát kellett átütemezniük a kormány által a közösségi közlekedésre ígért, de egyelőre ki nem fizetett 12 milliárd forintos támogatás miatt. A BKV mindenesetre optimista: „a hitelkeret az év elejével ismét megnyílik, így a BKV teljesíteni tudja pénzügyi kötelezettségeit”.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az orosz metrókocsik ügye a Tarlós-korszakra datálódik. Az Orbán-kormány nem támogatta az új szerelvények vásárlását, így maradt a régi orosz metrókocsik felújítása. Ehhez viszont nem vehetett igénybe uniós támogatást a fővárosi önkormányzat, így hitelt volt kénytelen felvenni rá. Ráadásul a kormány csak úgy vállalt kezességet a 60 milliárd forintos kölcsönre, ha a főváros ingyen átadja a 2017-es vizes világbajnokság fő helyszínéül szolgáló a Dagály strandot és a mellette lévő területet az államnak. Az állam ezenfelül 52 milliárd forint BKV-hitelt is átvállalt.

Az orosz cég végül meglehetősen gyatra minőségben újította fel – valójában újragyártotta – a 3-as vonalon közlekedő orosz metrókocsikat.

A BKV már a szerződés teljesítése közben jelezte a hibákat és a sorozatos késést, de végül politikai nyomásra 2019-ben indított pert, miután több frissen leszállított szerelvényt időlegesen ki kellett vonni a forgalomból. Az orosz cég évekig blokkolta az eljárást azzal, hogy a periratokat sem volt hajlandó átvenni.

A perben már az első tárgyalási napon órákon át sorolták az újragyártott orosz metrókocsik hibáit. (A 2020-as vizsgálat 18 sorozathibát tárt fel, a legaggasztóbb a rozsdásodás.) A tanúkihallgatásokon az is elhangzott, hogy „takarékosan bánnak az orosz újragyártott szerelvények alkatrészeivel”. Sáli István, a BKV 3-as metróvonalának szakszolgálat vezetője azt mondta, hogy a forgóváz és a kocsiszekrény közötti kapcsolatot jelentő gömbtányérokból például már akkor hiány volt. A nyári tárgyaláson úgy fogalmazott: „ a meglévő alkatrész készlet jó, ha fél évig kitart”.

Mindezek után most rákérdeztünk a BKV-nál, hogy állnak az alkatrészek pótlásával. Mint kiderült: az ukrán háború miatt orosz cégeket érintő uniós szankciók ellenére a BKV zavartalanul üzletel a hadászati eszközöket is gyártó Metrowagonmash-sal. Mint írják: az M3 metró járműállomány üzemeltetéséhez szükséges, nem kiváltható gyári alkatrészek beszerzése zavartalan a 833/2014/EU rendelet előírásainak megfelelően”. A szóban forgó rendelet szerint „a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik bizonyos termékek vásárlását, ha ez szükséges a budapesti 3-as metróvonal 2018-ban szállított kocsijainak üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához”. Az érintett alkatrészek behozatalát a fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal jogosult engedélyezni. A mentesítést az Orbán-kormány járta ki. A kormányhivatal pedig nem támaszt akadályt.

„A bejelentett, és jelenleg is lezáratlan sorozathibák alkatrészeinek biztosítása az MWM garanciális kötelezettsége, amit az MWM elfogadott. Ezek mostanra Oroszországban rendelkezésre állnak, a szállításuk előkészítés alatt van, hamarosan megtörténik” – tette hozzá a BKV. A hihetetlenül gyorsan kopó gömbtányérok nem tartoznak ebbe a körbe, ebből a BKV jelen állításuk szerint tartalék készlettel rendelkezik, az MWM hamarosan indítja a következő szállítást. A többi alkatrész zöme európai, illetve japán gyártóktól származik, így ezeket hazai partnereken keresztül tőlük szerzik be. A BKV jelenleg nem lát olyan tényezőt, amely a háború elhúzódása esetén tartósan akadályozná a szerelvények üzemeltetéséhez szükséges alkatrészek beszerzését.