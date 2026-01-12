Büntetőjogi vizsgálat indult a Fed elnökével szemben

Egyesült Államok;büntetőeljárás;Donald Trump;Federal Reserve;

2026-01-12 11:47:00 CET

Donald Trump már hosszú ideje nyomást gyakorol az amerikai jegybank elnökére, a büntetőjogi vizsgálat pedig új szintre emelte a konfliktust.

Szövetségi ügyészek büntetőjogi vizsgálatot indítottak Jerome Powell, a Federal Reserve (Fed) elnöke ellen a Kongresszus előtt júniusban tett meghallgatási nyilatkozata miatt, amelyben a jegybank washingtoni központjának 2,5 milliárd dolláros felújításáról esett szó - derül ki a CNN beszámolójából.

A Fed vezetője egy vasárnapi videóban arról beszélt, hogy a vizsgálat közvetlen következménye annak az elhúzódó vitának, amely közte és a washingtoni adminisztráció között folyik a kamatpolitika miatt. „A büntetőjogi vádak kilátásba helyezése közvetlen következménye annak, hogy a Federal Reserve a legjobb szakmai megítélése alapján határozza meg a kamatokat, nem pedig az elnök személyes preferenciái szerint” - fogalmazott.

Donald Trump ismétlődő támadásai a Fed elnöke ellen a jegybank politikai függetlenségével kapcsolatos aggályokat is felerősítették. A politikus egészen odáig ment, hogy beleszólási jogot követelt magának a kamatdöntésekbe.

A szövetségi vizsgálat azonban teljesen más perspektívába helyezi a konfliktust. A fejlemény azt sugallja, hogy Jerome Powell utódján erős nyomás lesz, hogy csökkentse a kamatokat. A Fed függetlenségét a befektetők és a közgazdászok világszerte kiemelten fontosnak tartják, mivel ez biztosítja, hogy a monetáris politikai döntések során a hosszú távú gazdasági következmények kerüljenek előtérbe, ne pedig a rövid távú politikai érdekek. Donald Trump korábban azzal is fenyegetőzött, hogy pert indít Jerome Powell ellen a felújítás miatt, de azt is mérlegelte, hogy alkalmatlanság miatt beperli.

A szövetségi vizsgálat abban az időszakban indult, amikor Donald Trump arra készül, hogy bejelentse, kit jelöl Jerome Powell utódjául, miután annak megbízatása májusban lejár. A döntés egy több hónapja tartó kiválasztási folyamat végére tesz pontot a globális gazdaság egyik legnagyobb befolyással bíró tisztségére.

Donald Trump utalt rá, hogy a következő Fed-elnök akár a nemzeti gazdasági tanács jelenlegi vezetője, Kevin Hassett is lehet, ugyanakkor a közelmúltban meghallgatta Kevin Warshot, a jegybank korábbi kormányzóját is, és várhatóan Rick Riederrel, a BlackRock globális kötvénybefektetésekért felelős befektetési igazgatójával is egyeztetni fog.

Donald Trump közlése szerint jelöltjét még 2026 „korai szakaszában” akarja bejelenteni.