A korrupcióval vádolt Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és a felesége az a két lengyel állampolgár, aki menedékjogot kapott az Orbán-kormánytól

2026-01-12 09:33:00 CET

Ha a politikus visszatérne Lengyelországba, azonnal letartóztatnák.

A hazájában korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszter, a Kaczyński-féle volt kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusa, Zbigniew Ziobro, illetve a felesége az a két lengyel állampolgár, aki politikai menedékjogot kapott Magyarország nevében az Orbán-kormánytól – derül ki abból a hosszú lengyel és angol nyelven is közzétett bejegyzésből, amelyben maga a politikus számol be a döntésről.

Korábban egy 2025. december 23-i levélből – amelyben az Orbán-kormány értesítette az Európai Unió Tanácsát – csak az vált ismertté, hogy két lengyel állampolgár kap menedékjogot Magyarországon, az nem, hogy kikről van szó. Az affér miatt a varsói külügy bekérette a magyar nagykövetet.

Mint ismert, Zbigniew Ziobro 2025 október vége óta bujkál Magyarországon a felelősségre vonás elől. Varsói ügyészségi közlések szerint azzal gyanúsítják, hogy igazságügyi miniszterként hozzányúlt a bűntettek áldozatainak a támogatására szánt Igazságügyi Alaphoz, amelyből 150 millió złotyt (átszámítva 13,7 milliárd forintot) csoportosított át törvénytelenül más célokra, PiS-közeli civil- és álcivil szervezetek támogatására, illetve a Magyarországon is jól ismert izraeli Pegasus-kémszoftver megvásárlására. Összesen 26 bűncselekmény miatt akarják felelősségre vonni, a mentelmi jogától a 2025. november 7-én fosztotta meg a varsói parlament, a szejm. Döntés született arról is, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék, és ha bűnösnek találnák, akár 30 év börtönre is ítélhetik.

Zbigniew Ziobro egykori helyettese, Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes egy évvel korábban már megkapta a politikai menedékjogot az Orbán-kormánytól.

Később a lengyel legfőbb ügyészség a VSquare újságírója, Daniel Flis kérdésére erősítette meg, hogy Marcin Romanowski esetében vizsgálják magyar állampolgárok felelősségét is. „Az ilyen irányú szálat valóban vizsgáljuk az Igazságügyi Alap ügyében zajló főnyomozás részeként, amelyet a Legfőbb Ügyészség 2. számú nyomozócsoportja folytat. Eddig senkit nem gyanúsítottunk meg. A nyomozás jelenlegi szakaszában még nem hozunk nyilvánosságra további részleteket” – hangzott a főügyészségi válasz.