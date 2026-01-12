A korrupcióval vádolt Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és a felesége az a két lengyel állampolgár, aki menedékjogot kapott az Orbán-kormánytól

A hazájában korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszter, a Kaczyński-féle volt kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusa, Zbigniew Ziobro, illetve a felesége az a két lengyel állampolgár, aki politikai menedékjogot kapott Magyarország nevében az Orbán-kormánytól – derül ki abból a hosszú lengyel és angol nyelven is közzétett bejegyzésből, amelyben maga a politikus számol be a döntésről.
Korábban egy 2025. december 23-i levélből – amelyben az Orbán-kormány értesítette az Európai Unió Tanácsát – csak az vált ismertté, hogy két lengyel állampolgár kap menedékjogot Magyarországon, az nem, hogy kikről van szó. Az affér miatt a varsói külügy bekérette a magyar nagykövetet.Újabb két lengyel állampolgár kapott politikai menedékjogot az Orbán-kormánytólBekérették a magyar nagykövetet Varsóban, miután Magyarország menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak
Mint ismert, Zbigniew Ziobro 2025 október vége óta bujkál Magyarországon a felelősségre vonás elől. Varsói ügyészségi közlések szerint azzal gyanúsítják, hogy igazságügyi miniszterként hozzányúlt a bűntettek áldozatainak a támogatására szánt Igazságügyi Alaphoz, amelyből 150 millió złotyt (átszámítva 13,7 milliárd forintot) csoportosított át törvénytelenül más célokra, PiS-közeli civil- és álcivil szervezetek támogatására, illetve a Magyarországon is jól ismert izraeli Pegasus-kémszoftver megvásárlására. Összesen 26 bűncselekmény miatt akarják felelősségre vonni, a mentelmi jogától a 2025. november 7-én fosztotta meg a varsói parlament, a szejm. Döntés született arról is, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék, és ha bűnösnek találnák, akár 30 év börtönre is ítélhetik.Magyarországra menekült a volt lengyel igazságügyi miniszter, azonnal letartóztatnák, ha hazatér
Zbigniew Ziobro egykori helyettese, Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes egy évvel korábban már megkapta a politikai menedékjogot az Orbán-kormánytól.Parlamentre néző I. kerületi lakásban él Budapesten a korrupcióval gyanúsított volt lengyel miniszterhelyettes Fajsúlyos bizonyítékok szólnak a Magyarországon politikai menedékjogot szerző Marcin Romanowski ellen
Később a lengyel legfőbb ügyészség a VSquare újságírója, Daniel Flis kérdésére erősítette meg, hogy Marcin Romanowski esetében vizsgálják magyar állampolgárok felelősségét is. „Az ilyen irányú szálat valóban vizsgáljuk az Igazságügyi Alap ügyében zajló főnyomozás részeként, amelyet a Legfőbb Ügyészség 2. számú nyomozócsoportja folytat. Eddig senkit nem gyanúsítottunk meg. A nyomozás jelenlegi szakaszában még nem hozunk nyilvánosságra további részleteket” – hangzott a főügyészségi válasz.A lengyel ügyészség vizsgálja azoknak a magyaroknak a felelősségét, akik segítettek szökni a korrupcióval vádolt egykori igazságügyi miniszternek