Saját bizottságot alapít a Magyar Színházi Társaság

Magyar Színházi Társaság;Bodor Johanna;

2026-01-12 15:15:00 CET

A társaság a továbbiakban Kossuth-díjas művészek alkotta bizottságon keresztül nevez meg jelölteket az állami díjakra.

Elege van belőle, hogy úgy kezelik, mintha nem is létezne, ezért külön utat épít: független Művészeti Díj Bizottság létrehozását jelentette be a Magyar Színházi Társaság (MSZT).

A hírt vasárnap este nyilvános bejegyzésben tette hivatalossá a saját Facebook-oldalán a társaság elnöksége. „Feszült és terhelt korban élünk, nehéz megőrizni és fenntartani az elhivatottságot, a művészet iránti alázatot. Ezekben az időkben az emberség és a kvalitás elismerése kötelesség és felelősség. Az eltelt másfél évtizedben szorongató hiányérzettel figyeltük a szakmai elismerések alakulását” – fogalmazott Bodor Johanna az MSZT elnöke a bejegyzésben, utalva arra a gyakorlatra, amely a társaság szerint évtizedek óta mutatkozik az állami díjak odaítélése során és amely nem veszi figyelembe az MSZT felterjesztéseit.

A bejegyzés szerint ez a lépés nemcsak azért szükséges, hogy a döntéshozók munkáját segítsék a díjak odaítélését megelőzően, hanem azért is, hogy méltó körülmények között végre észrevegyék a „legrégebbi és legszélesebb körű magyarországi előadóművészeti érdekvédelmi ernyőszervezet” véleményét. A társaság a továbbiakban Kossuth-díjas művészek alkotta bizottságon keresztül nevez meg jelölteket az állami díjakra. A listát, amelyen szín- és táncművészek, valamint operaénekesek és zenészek is helyet kaptak, továbbították a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé. A 12 fős bizottság tagjainak névsora évente változik majd, ezúttal a feladatot vállalta többek között Cserhalmi György, Bánsági Ildikó, Hegedűs D. Géza, Molnár Piroska színművészek és Máté Gábor rendező is.

„Arra szeretnénk felhívni a figyelmet: a párbeszéd nem azonos a párbeszéd látszatával!” – hangsúlyozta az MSZT elnöksége a közösségi médiában szeptember 8-án, miután hivatalossá vált, nem vesz részt a 2025/2026-os, a Magyar Teátrumi Társaság által szervezett és a Kulturális Innovációs Minisztérium által támogatott országos színházi évadnyitón. A társaság az elmúlt egy évben is többször nehezményezte a párbeszéd hiányát a szakmában, kiemelve a kulturális tárca nyilvánvaló elzárkózását. Az évadnyitóval kapcsolatban is úgy fogalmazott, az nem szolgálja az érdemi szakmai párbeszédet, ez pedig különösen problémás egy olyan év után, amelyben többek között az is bebizonyosodott, hogy az előadó-művészeti támogatásokról szerintük az illetékesek nem szakmai, művészeti alapon döntenek.