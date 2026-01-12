Golden Globe 2026: tapsot kapott a kiállás a legelesettebbekért, a színészi díjak között volt néhány meglepetés

Golden Globe;díjátadó;2026;

2026-01-12 12:09:00 CET

Az Egyik csata a másik után és a Vészhelyzet Pittsburghben lett a Golden Globe nagy győztese négy-négy díjjal. Wagner Moura, Jessie Buckley, Rhea Seehorn és Timothée Chalamet színészetét most első alkalommal ismerték el.

Kelet-európai idő szerint hétfő hajnalban osztották ki 2026-os Golden Globe-díjakat a Los Angeles-i The Beverly Hilton hotelben, amelynek méltán híres vörös szőnyege indítja az egész álomgyári díjszezont.

Az amerikai filmipar a legnagyobbtól a kevésbé ismert szereplőiig itt mindenki emlékezetes ruhakölteményben vonul fel – főleg a nők körében nagy a verseny, és hogy ez mennyire fontos presztízsharc, azt a tudósítóknak eljuttatott, mintegy ötven tételes úgynevezett divatkreditlista is nyomatékosítja –, ilyenkor pedig az egyszeri kritikus fellélegzik, hogy elég a csak filmekre koncentrálnia. Amúgy az új idők Golden Globe-ja, amely immár profitorientált intézmény, még mindig csak egy sajtódíj: mintegy háromszáz profi kritikus és szórakoztatóipari szakíró dönt (köztük e sorok írója az egyetlen magyar), most pedig úgy szavazott, hogy a legjobb musical vagy komédia a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után legyen, behúzva egyben a legjobb rendezőnek járó elismerést is. A legjobb drámáért a díjat a Chloé Zhao rendezte, producerként Steven Spielberg jegyezte Hamnet lett. Ebből ki is derült, hogy melyik két film fogja a legnagyobb versenyt futni majd a legjobb film kategóriában az Oscaron, hiszen ott nincs ilyen műfaji felosztás. A legjobb drámasorozat a Vészhelyzet Pittsburghben lett, komédia vagy musical sorozat kategóriát meg a Hacks – A pénz beszél vitte. A legjobb minisorozat a nagyot menő Kamaszok lett – ezt mind nevezhetjük papírformának.

A színészek esetében voltak kisebb meglepetések, váratlan döntések. Például Wagner Moura elnyerte a legjobb drámai színész díját A titkosügynök című filmért. Ezzel ő lett az első brazil férfi, aki ebben a kategóriában nyert, és Fernanda Torres nyomdokaiba lépett, aki tavaly elnyerte a legjobb drámai színésznő díját. Nem mellékesen Kleber Mendonça Filho rendezése elnyerte a legjobb nem angol nyelvű film díját is, amelynek a mezőnye gyilkosan erős volt – bármelyik jelölt nyerhetett volna. Sokan például az iráni Dzsafar Panahi (Csak egy baleset) vagy a norvég Joechim Trier (Érzelmi érték) győzelmét várták (azért Stellan Skarsgard kapott egy legjobb férfi mellékszereplőként nyújtott alakításáért), mivel ezek az alkotók értékesebb díjakat kaptak tavaly a cannes-i versenyben, mint Kleber Mendonça Filho. Hogy ez a verseny mennyire nem volt kiszámítható a tengerentúli díj esetében, hogy mindhárom mű egy forgalmazó, a NEON kezében van, így tulajdonképpen egy istállón belül ment a harc. Mindazonáltal a korábban újságíróként és filmkritikusként dolgozó rendező műve, amely a brazil diktatúra éveit mutatja be önmagáért beszél. A rendezőtől a backstage sajtótájékoztatón azt kérdezték, hogy mit üzen az amerikai filmeseknek.

– Körülbelül tíz évvel ezelőtt Brazília nagyon élesen jobbra fordult. De az az idő már elmúlt. A volt elnök most börtönben van. Hatalmas felelőtlenséggel járt el, ahogy vezette az országot.

A film egyfajta kifejezési módja lehet azoknak a sérelmeknek, amelyeket mindannyian érzünk a társadalommal kapcsolatban, amelyben élünk.

Különösen a fiatal amerikai filmkészítőkhöz szólnék: rengeteg technológia áll rendelkezésre az önkifejezéshez, és szerintem ez egy nagyon jó alkalom, hogy megszólaljanak. - mondta.

Szintén „elsődíjas” lett még Timothée Chalamet, akit korábban négyszer jelöltek már Golden Globe-ra, de most kapta meg előszőr a Marty Supreme című komédiában nyújtott alakításával. Hazudnék, ha nem mondanám, hogy a korábbi pillanatok még szebbé tették ezt a mostanit – mondta a köszönőbeszédében. A legjobb drámai színésznő, a szintúgy első Golden Globe-jával elismert Jessie Buckley-t a backstage-ben a Hamnetben Willieam Shakespeare-t alakító Paul Mescal méltatta, jelesül, hogy olyan alakítást nyújt, amelyről örökké fognak beszélni. Rose Byrne-t a legjobb színésznőnek választották musical és vígjáték kategóriában a Ha tudnék, beléd rúgnék főszerepéért.

A tény pedig, hogy egyrészt Hollywood nem felejt, másrészt imádja a nagy visszatéréseket, az Noah Wyle elismerése a legjobb drámai sorozatszínészként – őt is jelölték háromszor még a sima Vészhelyzettel három évtizeddel ezelőtt, de sosem hozták ki őt akkor győztesként. Wyle egyébként egészen kiváló a sorozatban, sokkal „karcosabb”, mint régen, de a téma is adta magát a bearanyozáshoz.

– A sorozat igazán a világjárvány idején kezdett összeállni, amikor láthattuk mi történik az amerikai egészségügyben. Nem sokkal később felhívtam John Wellst és azt mondtam neki: tudom, hogy nem akarsz újra klasszikus Vészhelyzetet forgatni, én sem akarok, de lehet, hogy van egy másik történet, amit el lehet mesélni arról, mi történik az amerikai egészségügyi rendszerben.

Egészen pontosan, hogy két különböző egészségügyi rendszerünk van. Van egy a gazdagok számára, és egy azok számára, akik az ország bizonyos területein élnek, bizonyos bőrszínnel rendelkeznek, azok számára, akik a legbetegebbek és a legelesettebbek, akik a legrosszabb orvosi információkat kapják.

Tehát legyen szó orvosi félreinformálásról, befogadási válságról, ápolóhiányról vagy erkölcsi fáradtságról. Szerettük volna a figyelmet újra az elsősegélynyújtókra irányítani és beszélni arról, hogy min mentek keresztül az elmúlt öt-hat évben. És ezzel remélhetőleg olyan megoldásokat is találunk, amelyekkel javíthatjuk a rendszert, és jobban támogathatjuk az ilyen munkát végző embereket – mondta Noah Wyle kezében a díjjal a backstage sajtótájékoztatón. Megérdemelte a tapsot.

Nem lehet elmenni szó nélkül a stúdiók harca mellett sem. A legtöbb Golden Globe-ot, egészen pontosan hatot a Warner Bros. Pictures zsebelte be a filmes kategóriában (az Egyik csata a másik után négy szobra mellett a Ryan Coogler rendezte Bűnösök lett a befutó a box office siker kategóriában), a televíziós mezőnyben pedig a Netflix lett a legjobb öt díjjal. Nos, miután az utóbbi nemrég megvette az előbbit, a nagy kérdés, mit lépnek majd a többiek.