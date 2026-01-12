Hét ukrán megyében is áramellátás nélkül maradtak a lakosok az orosz csapások miatt

Oroszország;Ukrajna;áramellátás;

2026-01-12 16:33:00 CET

A sürgősségi helyreállítási munkálatokat már az éjszaka elkezdték.

Az orosz csapatok hétfőre virradó éjszaka újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, a támadás következtében hét megye lakosai maradtak áramellátás nélkül – közölte Roman Andarak energetikai miniszterhelyettes kijevi sajtótájékoztatóján.

A tisztségviselő közlése szerint az éjszakai támadás miatt Odessza, Zsitomir, Szumi, Harkiv, Donyeck, Dnyipropetrovszk és Csernyihiv megyékben maradtak áram nélkül a fogyasztók. Hozzátette, hogy az energetikai szakemberek már éjszaka megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat. Mint mondta,

az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében az orosz hadsereg megrongált egy energetikai létesítményt, aminek következtében több települést leválasztottak az áramellátásról.

Az energetikai minisztériumban még hozzáfűzték, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt Kijev megyében 161, Kárpátalján 48, Dnyipropetrovszk megyében 36, Csernyihiv megyében pedig 15 település maradt áram nélkül.

A miniszterhelyettes elmondta, hogy a múlt pénteki támadást követő javítási munkák továbbra is folynak a fővárosban és Kijev megyében. Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint a főváros egész területén rendkívüli lekapcsolásokat vezettek be.

Az ukrán légierő jelentése alapján az éjjel Oroszország 156 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 135-öt semlegesített, de 16 találatot is rögzítettek 11 helyszínen, valamint két helyen roncsok lezuhanását.

Norvégia azonnali hatállyal 340 millió eurót különít el Ukrajna energetikai szükségleteinek fedezésére, valamint költségvetési támogatásra. Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint ezt Espen Barth Eide norvég külügyminiszter jelentette be Kijevben, ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával tartott sajtótájékoztatójukon.

A norvég tárcavezető szavai szerint az összeg felét sürgős energetikai szükségletekre szánják, többek között gázbeszerzésre, valamint az energiamegtakarítással kapcsolatos egyéb halaszthatatlan feladatokra, a másik részét pedig az ukrán költségvetés támogatására.