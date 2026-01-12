Az izraeli kormánykoalíció kitörölné a büntető törvénykönyvből azokat a bűncselekményeket, melyekkel Benjámin Netanjahut vádolják

Izrael;Benjamin Netanjahu;korrupciós ügy;csalás;

2026-01-12 16:13:00 CET

Az erről szóló javaslat beterjesztői úgy vélik, a bűncselekmény lehetőséget ad „a politikusok zaklatására”.

Az izraeli kormánykoalíció politikusai megpróbálják kitörölni a törvénykönyvből a hivatalos személy által elkövetett csalás és visszaélés bűncselekményét, melyekkel Benjámin Netanjahu miniszterelnököt korrupciós perében vádolják – jelentették be hétfőn az izraeli parlamentben, a kneszetben.

A parlamenti választás évében a törvényhozók gyorsított eljárásban kívánják előmozdítani a törvénykezés folyamatát, amely kitörölné a büntető törvénykönyvből az említett bűncselekményt. A törvényt többek közt Szimha Rotman, az alkotmányozó bizottság elnöke és Ofir Kac, a koalíció elnöke terjeszti be, akik szerint ez a bűncselekmény lehetőséget ad „a politikusok zaklatására”.

Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, az indítvány Izraelt a korruptak menedékhelyévé tenné és merényletet jelent a jogállamiság ellen.

A törvényjavaslatot várhatóan már a jövő héten a törvényhozási miniszteri bizottság elé viszik. „Véget vetünk a büntetőjogi homálynak – hivatalos személy által elkövetett csalás és visszaélés eltörlése” – írták a kezdeményezők a törvényjavaslat bevezetőjében.

A koalíciós politikusok a jogszabályt gyorsított eljárásban kívánják elfogadni, arra hivatkozva, hogy ez egy „gyűjtőtényállás”, amely lehetővé teszi a különböző rendszerek számára, hogy „szürke zónákban” zaklassák a politikusokat és a közszereplőket. Koalíciós források szerint mindig is megvolt a többség az eltörléshez, és most úgy döntöttek, hogy még azelőtt lépnek, mielőtt a kneszet feloszlana a választások miatt.

„A hivatali visszaélés homályos tényállását éles kritikák érték jogi szakértők részéről a politikai spektrum minden oldaláról, mivel óriási hatalmat ad az ügyészségnek és a végrehajtó szerveknek, és teret enged a szelektív és elfogult jogérvényesítésnek”

– írták indoklásukban. Hozzátették, „ezt a bűncselekményt arra használják, hogy fegyelmezze a választott tisztségviselőket és a közalkalmazottakat olyan dolgok miatt, amelyek a büntető törvénykönyv szerint nem számítanak bűncselekménynek, és a saját belátása szerint utólag határozza meg, mi számít bűncselekménynek”.

„Számos ügy, amely a médiában látványos letartóztatásokkal és drákói eszközökkel, lehallgatásokkal, telefonfeltörési engedélyekkel, házkutatási parancsokkal indult, később összeomlott” – tették hozzá. A javaslat kezdeményezői kiemelték, „az izraeli jogban számos olyan bűncselekmény létezik, amelyek a korrupció elleni küzdelmet szolgálják: például vesztegetés, pénzmosás, bennfentes kereskedelem, csalás, hamisítás, akadályozás – ezekben az esetekben a tényállások világosak és jól meghatározottak”.

A hivatali visszaélés Izraelben a büntető törvénykönyv 1977-ben elfogadott 284. paragrafusában szerepel. „Az a közalkalmazott, aki hivatali tevékenysége során csalást vagy hivatali visszaélést követ el, amely sérti a közérdeket, akkor is, ha a cselekmény egyéni viszonylatban nem minősülne bűncselekménynek, három év szabadságvesztéssel büntetendő” – mondja ki a hatályos jogszabály.

A törvényjavaslatot élesen bírálta az ellenzék. „A Van jövő párt (Jes Atid) kőfalként fog állni, és harcolni fog minden kísérlettel szemben, amely Izraelt korrupt és nem demokratikus állammá akarja tenni. Harcolni fogunk ez ellen az őrület ellen a kneszetben, az utcákon és a bíróságokon, és meg fogjuk állítani. Ez nem reform, hanem teljes körű puccs, amely Izraelt egy bukott, elmaradott harmadik világbeli állammá teszi. A koalíció hadat üzent a demokratikus és haladó Izraelnek” – mondta Jaír Lapid, a kneszet ellenzéki vezére és a Van jövő (Jes Atid) párt elnöke.

„A csalás és hivatali visszaélés eltörlésére tett kísérlet nem kevesebb, mint merénylet a jogállam ellen. Egy erkölcs és szégyen nélküli koalíció átírja a szabályokat, hogy kimentse Netanjahut az igazságszolgáltatás elől. Csoda, hogy a Likud még nem nyújtotta be az »Alaptörvény: Netanjahu ártatlan« javaslatot. Ez a törvény nem fog átmenni. Izrael nem válik a hatalmi korrupció és a szökésben lévő bűnözők menedékévé” – állította Efrat Rajten, a Munkapárt-Demokraták frakcióvezetője.