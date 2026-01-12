A mexikói elnök szerint egyelőre sikerült elkerülni a kábítószer-csempészet elleni amerikai katonai beavatkozást

Mexikó;Egyesült Államok;Donald Trump;kábítószer-csempészet;Claudia Sheinbaum;

2026-01-12 19:51:00 CET

Erről Claudia Sheinbaum azt követően beszélt, hogy telefonon tárgyalt Donald Trumppal.

Egyelőre sikerült elkerülni a kábítószer-csempészet elleni amerikai katonai beavatkozást Mexikóban – jelentette ki hétfőn Claudia Sheinbaum, az ország elnöke, miután telefonon tárgyalt amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Sheinbaum mexikóvárosi sajtótájékoztatóján elmondta: visszautasította Trump elnöknek azt a felvetését, hogy az Egyesült Államok hadműveletet hajtana végre Mexikóban a drogkartellek ellen. – Folytatjuk az együttműködést szuverenitásunk tiszteletben tartása mellett – tette hozzá. A beszélgetés során – folytatta – nagyon világosan kiderült, hogy az együttműködés és a koordináció működik közöttünk, és folytatni tudjuk a közös munkát ebben a keretben.

– Bármikor bejelenthetnek valami mást, és ebben az esetben új beszélgetést fogunk kezdeményezni, mert mi kommunikációt, párbeszédet és megértést szeretnénk. Ezt mindig is hangoztattuk

– fogalmazott Claudia Sheinbaum.

Mint mondta, Mexikó és az Egyesült Államok jelentős sikereket ért már el a biztonsági együttműködés területén.

– Például 50 százalékkal csökkent a fentanil beáramlása az Egyesült Államokba Mexikó felől

– ismertette. A mexikói vezető azt is közölte, hogy a kábítószerként használt fentanil okozta halálozások száma az Egyesült Államokban 43 százalékkal csökkent.

A fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, de összetevői jórészt Kínából származnak. Donald Trump a múlt héten a Fox News hírcsatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte Mexikót nem a kormánya, hanem drogkartellek irányítják, és felvetette egy amerikai csapássorozat lehetőségét is az ellenük folytatott küzdelemben.