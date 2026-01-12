Grönland közölte, a sziget védelmének a NATO-n keresztül kell megvalósulnia

NATO;Egyesült Államok;Dánia;Grönland;Donald Trump;

2026-01-12 19:39:00 CET

Reagált Donald Trump legutóbbi nyilatkozataira a grönlandi vezetés.

Grönland fokozza erőfeszítéseit, hogy szavatolni tudja az északi-sarkvidéki régió védelmét a NATO égisze alatt – közölte hétfőn a nuuki kormányzat.

„Grönland a dán nemzetközösség részeként tagja a NATO-nak, Grönland védelmének ezért a NATO-n keresztül kell megvalósulnia” – húzta alá a Dániához tartozó sziget vezetése, Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyilatkozataira is reagálva. Az állásfoglalás kiemelte, az Egyesült Államok újfent megerősítette a Grönland elcsatolására vonatkozó kívánságát, és a grönlandi kormánykoalíció ezt semmiképpen sem fogadhatja el.

„Minden NATO-tagállamnak, ideértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke Grönland védelme”

– tette hozzá a grönlandi vezetés. Egyben hangsúlyozta, most „Dániával szeretnénk együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a párbeszéd és a grönlandi védelem továbbfejlesztése a NATO-együttműködés keretében valósuljon meg”.

Donald Trump vasárnap az amerikai elnöki gépen nyilatkozva – egy kérdésre válaszolva – azt mondta, hogy „ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni. (...) Grönland így vagy úgy, a miénk lesz”.

Andrius Kubilius védelemért felelős európai uniós biztos hétfőn egy svédországi biztonsági konferencián nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Unió segíthet Grönlandnak a biztonság szavatolásában, amennyiben ezt Dánia kérné, ideértve csapatok küldését és katonai infrastruktúra telepítését is. Úgy vélte ugyanakkor, hogy Grönland amerikai katonai erővel történő elfoglalása a NATO végét jelentené.

– Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy a NATO végét jelentené, s a lakosság körében is nagyon-nagyon népszerűtlen lenne

– mondta a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, hogy mindez „nagyon negatív hatással lenne az emberekre és a transzatlanti kapcsolatainkra”.

– Ki fogja elismerni ezt a megszállást, és milyen hatással lesz ez az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatokra, beleértve például a kereskedelmet, ahol az amerikaiak is meglehetősen fájdalmas negatív következményekkel szembesülhetnek? – vetette fel Kubilius.