Szőlő utca: eddig 15 kiskorú sértettről tud az ügyészség

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, gyermekprostitúció kihasználása és szexuális visszaélés megalapozott gyanúját közölte Juhász Péter Pállal a Szőlő utcai javítóintézeti visszaélések kapcsán indult büntetőeljárásban – vette észre a Népszava Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese írásbeli válaszát Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő megkereséseire. A tájékoztatás szerint a hatóságok a Budapesti Javítóintézetet érintő büntetőügy teljes körű feltárása érdekében soron kívül járnak el.

A nyomozó ügyészség – derült ki a válaszból – eddig összesen 15 kiskorú sértettet azonosított. A gyanú szerint az érintettek sérelmére szexuális bűncselekmények, kiskorú veszélyeztetése, testi sértés, valamint közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás valósult meg.

A nyomozó ügyészség vizsgálja, hogy a korábbi jelzések kivizsgálása során történt-e hatósági mulasztás, e mellett pedig ellenőrzik, hogy bárki osztott-e meg jogellenesen információkat Juhász Péter Pállal, az intézmény korábbi igazgatójával. Az ügyészség rögzítette: a hatóság információkat nem „szivárogtat”, csak az eljárásjogi törvény betartásával ad tájékoztatást.

A nyomozás eddigi adatai szerint

egyetlen konkrét adat sem merült fel, amely alapján „Zsolti bácsi” létezése valószínűsíthető lenne, a feldolgozott bizonyítékok azt sem támasztják alá, hogy léteznének „ügyféllisták”, de ezt a lehetőséget továbbra is vizsgálják.

A nyomozás várható befejezési időpontjáról jelenleg még nem lehet nyilatkozni.