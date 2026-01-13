Szőlő utca: eddig 15 kiskorú sértettről tud az ügyészség

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, gyermekprostitúció kihasználása és szexuális visszaélés megalapozott gyanúját közölte Juhász Péter Pállal a Szőlő utcai javítóintézeti visszaélések kapcsán indult büntetőeljárásban – vette észre a Népszava Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese írásbeli válaszát Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő megkereséseire. A tájékoztatás szerint a hatóságok a Budapesti Javítóintézetet érintő büntetőügy teljes körű feltárása érdekében soron kívül járnak el.
A nyomozó ügyészség – derült ki a válaszból – eddig összesen 15 kiskorú sértettet azonosított. A gyanú szerint az érintettek sérelmére szexuális bűncselekmények, kiskorú veszélyeztetése, testi sértés, valamint közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás valósult meg.
A nyomozó ügyészség vizsgálja, hogy a korábbi jelzések kivizsgálása során történt-e hatósági mulasztás, e mellett pedig ellenőrzik, hogy bárki osztott-e meg jogellenesen információkat Juhász Péter Pállal, az intézmény korábbi igazgatójával. Az ügyészség rögzítette: a hatóság információkat nem „szivárogtat", csak az eljárásjogi törvény betartásával ad tájékoztatást.
A nyomozás eddigi adatai szerint
egyetlen konkrét adat sem merült fel, amely alapján „Zsolti bácsi” létezése valószínűsíthető lenne, a feldolgozott bizonyítékok azt sem támasztják alá, hogy léteznének „ügyféllisták”, de ezt a lehetőséget továbbra is vizsgálják.
A nyomozás várható befejezési időpontjáról jelenleg még nem lehet nyilatkozni.