Úgy tűnik, az Orbán-kormány már Juhász Péter Pál letartóztatása előtt 12 évvel tudott arról, hogy a Szőlő utcai igazgató gyanús kapcsolatot tart fenn kiskorúakkal

Emmi;gyermekvédelem;Balog Zoltán;javítóintézet;Emberi Erőforrások Minisztériuma;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2026-01-13 08:28:00 CET

A Balog Zoltán által vezetett egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013-ban részletes tájékoztatást kért és kapott Juhász Péter Pál aggályos viselkedésével kapcsolatban az akkori legfőbb illetékes gyermekvédelmi szervtől.

Már Juhász Péter Pál tavalyi letartóztatása előtt 12 évvel minisztériumi szinten tisztában voltak azzal, hogy a Szőlő utcai igazgató több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn – írja a HVG egy ügyészséghez közeli forrásból a birtokukba került irat alapján.

A dokumentum szerint a kegyelmi botrányba is belekeveredett Balog Zoltán által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), azon belül is a Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság kért információkat Juhászról, akiről meg kapták a részletes tájékoztatást, mégis hagyták, hogy ezután is ő irányítsa a Budapesti Javítóintézetet.

A lap úgy tudja, már a büntetőeljárás korábbi szakaszában minden Juhász Péter Pállal kapcsolatos dokumentumot bekértek a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól (TEGYESZ) a nyomozó hatóságok. Az ügyészséghez közeli forrás szerint ezekben az átadott aktákban megtalálható egy olyan irat, amit 2013. január 16-án írt az EMMI megkeresésére válaszként az akkori legfőbb illetékes gyermekvédelmi szerv, a Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata.

Ebben a tájékoztató dokumentumban a gyerekvédelmi szerv három legmagasabb beosztású vezetője név szerint megjelölt három olyan kiskorú lányt, akikkel kapcsolatban Juhász gyanúsan járt el, mindannyiuknál felmerült a „gondoskodást meghaladó jelenléte” az életükben.

Azt írták, hogy Juhász Péter Pál a „szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen” módon viselkedett, a megnevezett kiskorúak „életében, ügyükben a kompetens törvényes képviselők, gondozók, intézmények megkeresése nélkül volt jelen, járt el”, továbbá „a gyerekekért felelős személyek megkeresése, értesítése nélkül avatkozott be a családjukból kiemelt gyermekek életébe”, semmibe véve a gyermekvédelmi törvényben előírt együttműködési kötelezettséget, gyakran szembefordítva őket az értük felelősökkel.

Az egyoldalas levél mellé ráadásul a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálat megküldte mindhárom családjából kiemelt gyerek „iratanyagát” is a minisztériumnak. Az irat hitelességét a minisztériumnak küldött tájékoztatás egyik aláírója, a szakszolgálat akkori igazgatója, Molnár László is megerősítette a lapnak. A HVG ügyészséghez közeli forrása szerint

a minisztériumnak küldött tájékoztatás alapján „össze kellett, hogy álljon a kép Juhásszal kapcsolatban”, és ettől kezdve nem lehet kérdés, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának gyerekekkel kapcsolatos kétes ügyeiről a felettes szervnek tudomása volt.

A válaszlevél keltezésének idején egyébként az a Soltész Miklós vezette a Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárságot, aki most a Gulyás Gergely-féle Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, vagyis ma is a kormányzat tagja, ahogy Fülöp Attila jelenlegi gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár is, aki 2013 januárjában még az EMMI család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára volt. A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium nem reagált érdemben a lap 2013-as dokumentummal kapcsolatos megkeresésére, utóbbi csak annyit írt, hogy „a folyamatban lévő büntetőügyre vonatkozóan a Központi Nyomozó Főügyészség adhat információt”.

Mint arról lapunk is beszámolt, eközben a minap a 444.hu birtokába jutott egy névtelen e-mail, amelyet több mint három évvel ezelőtt írt egy akkor ott dolgozó. 15 pontban írta le, hogy milyen problémák vannak a Szőlő utcában és az emailt elküldte az intézmény fenntartójának, a Belügyminisztériumhoz tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, tehát a fenntartó tudhatott a gyerekekkel szemben elkövetett bűncselekményekről. A kormány mégis következetesen állította a botrány kirobbanása után, hogy nincs kiskorú érintettje a Szőlő utcai ügynek, és erről szeptemberben még jelentést is készített Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Pedig a levélíró már három évvel ezelőtt megnevezett több olyan vezetőt is, akik azóta már meggyanúsítottak, és éppen azokkal a bűnökkel, amelyeket ő is említett. A 2022. szeptember 7-én kelt levélben súlyos állításokat fogalmaz meg a javítóintézet működéséről, akkori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról, és az akkor szintén a javítóban dolgozó élettársáról.

Azóta már mindkettejük prostitúcióra kényszerítés gyanúja miatt őrizetben van, a nyomozás a mai napig tart, a volt igazgatót a többi között közfeladati helyzettel való visszaéléssel, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják. A levélben szó van a javítóintézet egy másik munkatársáról, Kovács-Buna Károlyról is, akit tavaly decemberben azután menesztettek, hogy egy előkerült videó tanúsága szerint egy növendéket a földön taposott. Azóta őt is több bűncselekménnyel meggyanúsították meg.