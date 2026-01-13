Úgy tűnik, az Orbán-kormány már Juhász Péter Pál letartóztatása előtt 12 évvel tudott arról, hogy a Szőlő utcai igazgató gyanús kapcsolatot tart fenn kiskorúakkal

Már Juhász Péter Pál tavalyi letartóztatása előtt 12 évvel minisztériumi szinten tisztában voltak azzal, hogy a Szőlő utcai igazgató több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn – írja a HVG egy ügyészséghez közeli forrásból a birtokukba került irat alapján.
A dokumentum szerint a kegyelmi botrányba is belekeveredett Balog Zoltán által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), azon belül is a Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság kért információkat Juhászról, akiről meg kapták a részletes tájékoztatást, mégis hagyták, hogy ezután is ő irányítsa a Budapesti Javítóintézetet.Juhász Péter Pált most már szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják„Védhetetlen, ami a Szőlő utcában történt” – A volt Tegyesz-igazgató szerint elképzelhetetlen, hogy állami beosztásban lévők ne tudtak volna a brutális gyerekverésekről
A lap úgy tudja, már a büntetőeljárás korábbi szakaszában minden Juhász Péter Pállal kapcsolatos dokumentumot bekértek a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól (TEGYESZ) a nyomozó hatóságok. Az ügyészséghez közeli forrás szerint ezekben az átadott aktákban megtalálható egy olyan irat, amit 2013. január 16-án írt az EMMI megkeresésére válaszként az akkori legfőbb illetékes gyermekvédelmi szerv, a Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata.
Ebben a tájékoztató dokumentumban a gyerekvédelmi szerv három legmagasabb beosztású vezetője név szerint megjelölt három olyan kiskorú lányt, akikkel kapcsolatban Juhász gyanúsan járt el, mindannyiuknál felmerült a „gondoskodást meghaladó jelenléte” az életükben.
Azt írták, hogy Juhász Péter Pál a „szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen” módon viselkedett, a megnevezett kiskorúak „életében, ügyükben a kompetens törvényes képviselők, gondozók, intézmények megkeresése nélkül volt jelen, járt el”, továbbá „a gyerekekért felelős személyek megkeresése, értesítése nélkül avatkozott be a családjukból kiemelt gyermekek életébe”, semmibe véve a gyermekvédelmi törvényben előírt együttműködési kötelezettséget, gyakran szembefordítva őket az értük felelősökkel.
Az egyoldalas levél mellé ráadásul a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálat megküldte mindhárom családjából kiemelt gyerek „iratanyagát” is a minisztériumnak. Az irat hitelességét a minisztériumnak küldött tájékoztatás egyik aláírója, a szakszolgálat akkori igazgatója, Molnár László is megerősítette a lapnak. A HVG ügyészséghez közeli forrása szerint
a minisztériumnak küldött tájékoztatás alapján „össze kellett, hogy álljon a kép Juhásszal kapcsolatban”, és ettől kezdve nem lehet kérdés, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának gyerekekkel kapcsolatos kétes ügyeiről a felettes szervnek tudomása volt.
A válaszlevél keltezésének idején egyébként az a Soltész Miklós vezette a Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárságot, aki most a Gulyás Gergely-féle Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, vagyis ma is a kormányzat tagja, ahogy Fülöp Attila jelenlegi gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár is, aki 2013 januárjában még az EMMI család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára volt. A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium nem reagált érdemben a lap 2013-as dokumentummal kapcsolatos megkeresésére, utóbbi csak annyit írt, hogy „a folyamatban lévő büntetőügyre vonatkozóan a Központi Nyomozó Főügyészség adhat információt”.
Mint arról lapunk is beszámolt, eközben a minap a 444.hu birtokába jutott egy névtelen e-mail, amelyet több mint három évvel ezelőtt írt egy akkor ott dolgozó. 15 pontban írta le, hogy milyen problémák vannak a Szőlő utcában és az emailt elküldte az intézmény fenntartójának, a Belügyminisztériumhoz tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, tehát a fenntartó tudhatott a gyerekekkel szemben elkövetett bűncselekményekről. A kormány mégis következetesen állította a botrány kirobbanása után, hogy nincs kiskorú érintettje a Szőlő utcai ügynek, és erről szeptemberben még jelentést is készített Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Pedig a levélíró már három évvel ezelőtt megnevezett több olyan vezetőt is, akik azóta már meggyanúsítottak, és éppen azokkal a bűnökkel, amelyeket ő is említett. A 2022. szeptember 7-én kelt levélben súlyos állításokat fogalmaz meg a javítóintézet működéséről, akkori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról, és az akkor szintén a javítóban dolgozó élettársáról.„Alapos személyiségvizsgálattal azonnal ki lehetett volna szűrni az alkalmatlan embereket a gyermekvédelemben, ám a Fidesznek ez nem volt célja”Már évekkel ezelőtt jelezte egy Szőlő utcai dolgozó, hogy milyen állapotok uralkodnak a javítóintézetben
Azóta már mindkettejük prostitúcióra kényszerítés gyanúja miatt őrizetben van, a nyomozás a mai napig tart, a volt igazgatót a többi között közfeladati helyzettel való visszaéléssel, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják. A levélben szó van a javítóintézet egy másik munkatársáról, Kovács-Buna Károlyról is, akit tavaly decemberben azután menesztettek, hogy egy előkerült videó tanúsága szerint egy növendéket a földön taposott. Azóta őt is több bűncselekménnyel meggyanúsították meg.További három hónappal meghosszabbítaná négy Szőlő utcai gyanúsított letartóztatását az ügyészség