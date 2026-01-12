Már évekkel ezelőtt jelezte egy Szőlő utcai dolgozó, hogy milyen állapotok uralkodnak a javítóintézetben

Egy több mint három évvel ezelőtti levélben jelzést tett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) felé a Budapesti Javítóintézet egyik dolgozója az intézményben tapasztalt tarthatatlan állapotokról - derül ki a 444 cikkéből.
Az illető sorait több kollégája nevében az akkori főigazgatónak, Simon Attila Istvánnak írta. Ebben azokat a visszaéléseket sorolta, amelyek közül az utóbbi időben több is nyilvánosságra került, és súlyos állításokat fogalmazott meg mind Juhász Péter Pálról, mind élettársáról, Asiah Zamiráról. A jelzések között konkrét vádak és általánosabb, a javítóintézet működését érintő észrevételek is szerepelnek, olyanok is szerepelnek benne, amelyeket csak szokatlannak tart. Ide sorolta, hogy az akkori igazgatóhoz rendszeresen érkeztek olyan fiatal hölgyek, akikről a levélíró szerint az intézetben senki sem tudta, hogy kik, de az biztos volt, hogy nem ott dolgoztak, és gyakran hosszabb időt töltöttek Juhász Péter Pál irodájában.A Belügyminisztérium egyelőre nem akarja elvenni a kitüntetést a Juhász Péter Pált fedező nevelőnőtőlJuhász Péter Pált most már szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják
A férfi sokszor bevitte őket a konyhára is, ahol beleettek a készülő ételekbe is. Emellett megjegyezte, hogy az igazgató gyakran beviszi a kutyáját a konyhára, valamint a javítóintézet költségére vásárol számára eledelt és felszerelést. A levélíró szerint Juhász Péter Pál rendszeresen zaklatta a nőket, különböző arcpirító ajánlatokat tett, és ha valami nem neki tetsző módon zajlott, akkor minden lehetséges eszközt bevetett - persze a szabályok látszólagos betartásával - hogy tönkretegye a javítóintézetben dolgozó nőket.
Asiah Zamiráról azt állítja, hogy a „kishölgy ellenőrzi éjszakánként a növendékeket, és a növendékek elmondásai alapján befekszik az ágyukba, simogatja, csikizi” őket. Szerinte a vezetőség tagjai a gyengébb fiúkat rendszeresen megverték és megalázták , jellemző volt, hogy a „köcsög, faszszopó, szarházi, buzi” és más jelzőkkel illetik őket. Az erősebb növendékeket kiemelték, ők telefonálhattak, kaphattak csokoládét és használhatták a konditermet is. Ráadásul ezek a növendékek Kovács-Buna Károllyal birkózhattak az ágyon.Letartóztatták Kovács-Buna KárolytElőkerült a Szőlő utcában gyerekeket megverő Kovács-Buna Károly szakdolgozata, az erkölcsi fegyelmezetlenség problémájáról írta
Akadt olyan növendék, akit a vezetőség egyik tagja forró levessel leöntötte, mert a fiú nem akarta megenni az ételt.
A 444 öt beszélgetőpartnere azt állította, hogy a 2022-ben kelt levélhez hasonló névtelen bejelentések mindig is voltak Juhász Péter Pállal és az általa vezetett intézménnyel kapcsolatban, de ezekkel az SZGYF nem foglalkozott.„Vérzett az orrom, csupa lila folt voltam” – Nem csak a korábbi igazgatóról, más bántalmazó munkatársakról is beszéltek a Szőlő utcai ügy tanúi