Már évekkel ezelőtt jelezte egy Szőlő utcai dolgozó, hogy milyen állapotok uralkodnak a javítóintézetben

2026-01-12 08:19:00 CET

Több bejelentés is érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz, ám a jelek szerint ezeknek nem lett érdemi következményük.

Egy több mint három évvel ezelőtti levélben jelzést tett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) felé a Budapesti Javítóintézet egyik dolgozója az intézményben tapasztalt tarthatatlan állapotokról - derül ki a 444 cikkéből.

Az illető sorait több kollégája nevében az akkori főigazgatónak, Simon Attila Istvánnak írta. Ebben azokat a visszaéléseket sorolta, amelyek közül az utóbbi időben több is nyilvánosságra került, és súlyos állításokat fogalmazott meg mind Juhász Péter Pálról, mind élettársáról, Asiah Zamiráról. A jelzések között konkrét vádak és általánosabb, a javítóintézet működését érintő észrevételek is szerepelnek, olyanok is szerepelnek benne, amelyeket csak szokatlannak tart. Ide sorolta, hogy az akkori igazgatóhoz rendszeresen érkeztek olyan fiatal hölgyek, akikről a levélíró szerint az intézetben senki sem tudta, hogy kik, de az biztos volt, hogy nem ott dolgoztak, és gyakran hosszabb időt töltöttek Juhász Péter Pál irodájában.

A férfi sokszor bevitte őket a konyhára is, ahol beleettek a készülő ételekbe is. Emellett megjegyezte, hogy az igazgató gyakran beviszi a kutyáját a konyhára, valamint a javítóintézet költségére vásárol számára eledelt és felszerelést. A levélíró szerint Juhász Péter Pál rendszeresen zaklatta a nőket, különböző arcpirító ajánlatokat tett, és ha valami nem neki tetsző módon zajlott, akkor minden lehetséges eszközt bevetett - persze a szabályok látszólagos betartásával - hogy tönkretegye a javítóintézetben dolgozó nőket.

Asiah Zamiráról azt állítja, hogy a „kishölgy ellenőrzi éjszakánként a növendékeket, és a növendékek elmondásai alapján befekszik az ágyukba, simogatja, csikizi” őket. Szerinte a vezetőség tagjai a gyengébb fiúkat rendszeresen megverték és megalázták , jellemző volt, hogy a „köcsög, faszszopó, szarházi, buzi” és más jelzőkkel illetik őket. Az erősebb növendékeket kiemelték, ők telefonálhattak, kaphattak csokoládét és használhatták a konditermet is. Ráadásul ezek a növendékek Kovács-Buna Károllyal birkózhattak az ágyon.

Akadt olyan növendék, akit a vezetőség egyik tagja forró levessel leöntötte, mert a fiú nem akarta megenni az ételt.

A 444 öt beszélgetőpartnere azt állította, hogy a 2022-ben kelt levélhez hasonló névtelen bejelentések mindig is voltak Juhász Péter Pállal és az általa vezetett intézménnyel kapcsolatban, de ezekkel az SZGYF nem foglalkozott.