A Demokratikus Koalíció perelt a számlákért, Sulyok Tamás szállodai lakosztálya három napra több mint 11 millió forintba került a párizsi olimpia alatt

luxus;pazarlás;bizonyítékok;Dobrev Klára;Sulyok Tamás;perelés;párizsi olimpia 2024;

2026-01-13 14:06:00 CET

A DK által kiperelt számlák szerint csak a köztársasági elnök szállodai lakosztálya több mint 11 millió forintba került. Az ellenzéki párt szerint a hollywoodi filmsztárokat megszégyenítő luxus jellemző a fideszesekre is.

Kipereltük, és fél évvel a tavaly május végi bírósági ítélet után kézhez is kaptuk – a pervesztes Külgazdasági és Külügyminisztériumtól Sulyok Tamás köztársasági elnök és kíséretének a 2024-es olimpia idején egy párizsi luxusszállodában keletkezett számláit – közölte keddi online sajtótájékoztatóján Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a megkapott számlák azt bizonyítják, hogy Sulyok Tamás több mint 228 millió forintos párizsi luxusútja során súlyos pazarlások történtek, amelyeket elnöki rongyrázásnak lehet nevezni, amely nem ismert határokat.

– Összesen 15 prémiumkategóriás szobát fizetett ki a külügyi tárca és a köztársasági elnök és népes kísérete számára. A szobák díja egyenként naponta 1500-1800 euró volt, mai árfolyamon ez napi 550 ezer és 700 ezer forint közötti összeget jelent. A legdrágább szoba, az elnöki lakosztály napi tízezer euróba került, azaz Sulyok Tamás párizsi szállása naponta 3,8 millió forintba került – sorolta a politikus.

Ráadásul az előnytelen szerződés miatt 18 napot kellett kifizetni a luxusszállónak, pedig Sulyok Tamás csak három napot tartózkodott ott. Ha csak erre a háromnapra vesszük a költségeket, akkor látszik a brutális rongyrázás. – Nem hagyjuk, hogy a magyar köztársasági elnök luxusszállodákban pazarolja a magyar emberek pénzét – tette hozzá a DK-elnök, hangsúlyozva, hogy ők (ő és a párt) baloldaliak.

– Mindannyian el tudunk képzelni sokkal jobb helyet, például a pusztulás szélén álló egészségügyben, az oktatásban vagy éppen most a havazás által sújtott vasúti közlekedésben. A magyar embereknek elegük van abból, hogy míg az ország nagyobbik része küszködik a megélhetési válsággal, az inflációval, a téli hideggel és fagyokkal, addig a fideszes nagyurak hollywoodi filmsztárokat megszégyenítő luxuséletet élnek – állította Dobrev Klára.