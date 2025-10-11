Akár milliárdokat is bukhatott a vizes vb-s állami cég

Rosszul mérte fel a vizes világbajnokság vendégeinek szállodai igényeit a szervező állami cég, ugyanis, sok, sportolóknak, személyzetnek, illetve újságíróknak foglalt szobába nem érkezett senki - írja a G7. Az egyébként erősen túlárazott szálláshelyek pontatlan becslése miatt a Bp2017 Nonprofit Kft. százmilliós, de akár milliárdos nagyságrendű összeget is bukhatott. Ez még nem különleges egy ilyen rendezvénynél, az viszont igen, hogy a cég a közbeszerzési szerződés ellenére nem akart mindent kifizetni, hosszasan tárgyaltak a szerződött partnerekkel, mi legyen a lefoglalt, de végül üresen maradt szobák költségének sorsa.