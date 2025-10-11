Peer Krisztián Pazarlás című, korábbi verseinek újraírt változatait is tartalmazó, ezért válogatott verseknek is tekinthető, új verseskötete október 15-én jelenik meg az Okapi Kiadónál. A vaskos verseskötet (188 oldal) különleges tipográfiai megoldások sokaságával él. Néhány verset Peer több verzióban is megmutat (lásd közlésünkben a Philoktétészt), hogy leleplezze saját költői eljárásait, és ugyanazzal a gesztussal kulcsot is adjon olvasói kezébe a kötet egyéb szövegeihez. A kötet bemutatója: október 30. 18.30 óra a budapesti Kastner Kommunityben.
„Mikor vendégeskedem, mindig a kacattengert szemlélem, mások horgonyát, ki mire pazarolja el ezt a rövid életet. A garázsban álló, évente kétszer használt motorcsodát, horgászkészségeket (15 bot), a falon lógó gördeszkát, amelynek a kerekén látszik, négyszer gurultak vele összesen, kerti tavat csobogóval, padlóba épített üvegtáblát, japán fürdőszobát, felesleges 3 szobát, ötmilliós kávéfőző gépet, dobozban porosodó drónt, bakelitgyűjteményt, cipőgyűjteményt, ruhák tonnáit, felfújható kenut, sátrakat ott, ahol a kertbe se mennek ki, mert csípnek a bogarak, italhűtőt, szivarszobát, játékokat, legókat, nem olvasott, megörökölt könyvtárat, pohárkészleteket. … Magunk építjük a börtönt. Meg kell hagyni, fala csinosan cikornyázott, kacatmintás.”
Egy átlagos magyar fogyasztó egy év leforgása alatt 60 kilogramm élelmiszerhulladékot termel, ebből 24 kilogramm elkerülhető lenne.
Támogatják a nemzeti oltóanyaggyárat, a közmédiát, a fideszes alapítványokat, éppen ezért a legszükségesebbekre nem marad.
A Greenpeace még nem sokkal azelőtt készített hőkamerás felvételeket a minisztériumoknak helyet adó ingatlanokról, hogy beköltöztek volna a tisztviselők, de a helyzet változatlan.
Csak az első félévben több mint ezer milliárd forint nem tervezett bevételhez jutott a kormány, ebből akár juthatna szociális támogatásokra is az energiaválság idején.
És ez csak egy tétel a sok közül. Luxusszállodára és egy FC Barcelona-meccsre is futotta többek közt az adófizetői pénzekből.
Megemelik a multik kiskereskedelmi adóját, a 48 óra múlva lejáró élelmiszereket pedig ingyen fel kell ajánlaniuk az államnak.
Megjelentek új kihívások, ezért nem lehet úgy élni, ahogy eddig.
A jövőben az el nem adott fogyasztási cikkeket be kell szolgáltatni újrahasznosításra, újrafeldolgozásra – jelentette be kedden Edouard Philippe francia kormányfő.
Egészen mostanáig senki nem gondolkozott el azon, vajon mi történik a vízzel, ami kifolyik a közkedvelt turistalátványosságból. Brüsszel most hadat üzent a hasonló pazarlásnak.
Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe dobás és a nem hatékony tárolási, szállítási folyamatok miatt - derült ki az Edinburghi Egyetem szakembereinek vizsgálatából.
Rosszul mérte fel a vizes világbajnokság vendégeinek szállodai igényeit a szervező állami cég, ugyanis, sok, sportolóknak, személyzetnek, illetve újságíróknak foglalt szobába nem érkezett senki - írja a G7. Az egyébként erősen túlárazott szálláshelyek pontatlan becslése miatt a Bp2017 Nonprofit Kft. százmilliós, de akár milliárdos nagyságrendű összeget is bukhatott. Ez még nem különleges egy ilyen rendezvénynél, az viszont igen, hogy a cég a közbeszerzési szerződés ellenére nem akart mindent kifizetni, hosszasan tárgyaltak a szerződött partnerekkel, mi legyen a lefoglalt, de végül üresen maradt szobák költségének sorsa.
Nem tudja majd teljesíteni Magyarország az uniós energiatakarékossági vállalását a kormányzat kontraproduktív "rezsicsökkentése" miatt. Az embereket ugyanis az olcsó háztartási energia pazarlásra ösztönzi. A lakossági energiahatékonysági beruházásokra szánt uniós forrásokat pedig a kormányzat az állami ingatlanokra költi. A háztartások jelentős része még így is hajlandó lenne energiahatékonysági beruházásra költeni.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője a gazdaság lassulását bírálta pénteki sajtótájékoztatóján, ahol azt is kijelentette: nem jut elég forrás oda, ahol valóban szükség van rá.
A jövőben a francia szupermarketeknek kötelező lesz felajánlaniuk a megmaradt termékeiket az élelmiszerbankoknak, vagy segélyszervezeteknek - erről döntött a minap a szenátus. A pazarlás Európában komoly méreteket ölt, a petíció benyújtója ezért az egész unióra kiterjedő, hasonló szabályozást hozna létre. hazai vélemények szerint a hasonló törvény bevezetése értelmetlen lehet, a legtöbb élelmiszerlánc már így is adakozik.
A hazai lakóingatlanoknak alig 21 százaléka szigetelt teljes körűen, a falakon és a tetőtérben is - közölte egy friss, januári felmérése alapján a Knauf Insulation és a Szeretlek Magyarország.
A magyar családok 42 százaléka rendszeresen dob ki élelmiszert; közülük 82 százalék azért, mert megromlott, 10 százalék a lejárt szavatossági idő miatt, 8 százalék pedig azért, mert megmaradt vagy az élvezeti értéke csökkent - derül ki egy országos felmérésből. Miközben egy tavasszal publikált OECD-felmérés szerint a magyarok harmada legalább egyszer éhezett tavaly.
Május elseje és október 31-e között várja a látogatókat a 2015-ös Milánói Világkiállítás, amelynek központi témája: Táplálni a Földet, energiát az életnek! (Feeding the Planet, Energy for Life.) Igazán kár, hogy a magyar pavilon egy leheletnyi gondolatot sem áldoz a főtémára, ezért ezt néhány mondat erejéig most pótolni igyekszünk.
A Demokratikus Koalíció (DK) a birtokába került dokumentumokra hivatkozva több százmillió forintos, a bűncselekmény gyanúját is felvető kormányzati pazarlást kér számon a kabinet több jelenlegi és volt tagján.