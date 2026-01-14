Lengyel kolónia

Orbán-kormány;Jog és Igazságosság;Marcin Romanowski;Zbigniew Ziobro;

2026-01-14 06:00:00 CET

Már szinte fel sem kapjuk a fejünket azon hír hallatán, hogy a magyar kormány menedékjogot adott Zbirgniew Ziobrónak és feleségének. A volt lengyel igazságügyi miniszter, aki 2015-2023 között állt a tárca élén, Jaroslaw Kaczynski pártja, a Jog és Igazságosság egyik meghatározó politikusa volt. Azután azonban, hogy Donald Tusk kormánya került hatalomra, eljárás indult ellene és 26 vádpontot fogalmaztak meg vele szemben - többek között hatalommal való visszaéléssel és közpénz visszaélésszerű felhasználásával vádolják. Ziobro az úgynevezett igazságügyi reform hírhedt figurája. Ezen intézkedések azt a célt szolgálták, hogy a PiS jogilag is bebetonozza a hatalmát. Brüsszellel is konfliktusba került, amiért a Bizottság befagyasztotta a Varsónak szánt támogatásokat.

Lassacskán valóságos kolóniát is alakíthatnának Magyarországon a PiS bukott politikusai, hiszen 2024 decemberében Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes kapott menekültjogot, elsősorban pénzügyi jellegű bűncselekmények miatt. Romanowski olyan alap pénzeit használta fel az akkori hatalomhoz közel álló szervezetek támogatására, amelyet valójában bűncselekmények áldozatainak megsegítésére hoztak létre. Cinizmusa nem ismert határt. A magyar kormány láthatóan büszke is arra, hogy a hazájukban súlyos vádakkal illetett vagy elítélt politikusoknak nyújt menedéket: a hivatali visszaélés miatt hazájában elítélt Nikola Gruevszki már 2018-óta él Magyarországon.

A menedékjog osztogatásában sem számítanak az elvek a magyar kormány számára. Teljesen mindegy, hogy e politikusok megszegték a törvényeket, leépítették a demokratikus rendszert, bűncselekményeket követtek el, ha eljárás fenyegeti őket, kormányunk tárt karokkal várja őket, a Fidesz nem hagyja őket az út szélén. S hogy a megvádolt lengyel politikusok jogtalanul tulajdonítottak el pénzeket? Ez még érdem is a magyar kormány szemében.