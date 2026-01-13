Rangos emberi jogi díjat kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely;Hollandia;alapítvány;Budapest Pride;emberi jogi díj;

2026-01-13 19:33:00 CET

A hollandiai Geuzenpenning-díjat a tavalyi Budapest Pride megszervezéséért ítélték oda. A főpolgármester megköszönte a nemzetközi szolidaritást.

Fontos nemzetközi emberi jogi díjjal tüntették ki Karácsony Gergelyt – számolt be a hírről a hvg.hu holland sajtóhírekre hivatkozva. Mint írták, Budapest főpolgármestere kapta a 2026-os Geuzenpenning-díjat, kiemelve: az azonos nevű alapítvány olyanoknak ítéli oda a díjat, akik kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival. Az alapítvány keddi bejelentése szerint a díjat 2 hónap múlva, március 13-án adják át hivatalosan is a hollandiai Vlaardingenben.

A lap szerint az elismerést Budapest vezetője azzal érdemelte ki, hogy „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a demokratikus értékek, a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”. A méltatásban kiemelték:

Karácsony Gergely az elnyomással és a diszkriminációval szembeni ellenállás szimbóluma, valamint a nyitott, befogadó társadalom szószólója, ami szöges ellentétbe állítja Orbán Viktor miniszterelnökkel.

– „Aktívan tesz a sajtószabadság és a polgári jogok védelméért, például amikor a Budapest Pride-ot önkormányzati rendezvénnyé tette, hogy megkerülje a kormányzati tilalmat” – idézték fel Hollandiában, miközben Magyarországon Karácsony Gergelyt gyanúsítottként hallgatták ki és nemrég vádemelési javaslattal zárták le az ellene indított nyomozást.

A főpolgármester a Geuzenpenning Alapítvány szerint egyébként is úgy tekint az általa 2019 óta vezetett Budapest városára, „mint szabadság és a demokrácia védelmezőjére minden magyar számára, és politikai hitvallása, hogy falak helyett hidakat építsen: a társadalmat megosztó jobboldali populizmussal szemben minden ember egyenlő méltóságát és a szolidaritást képviseli.” Az alapítvány célja, hogy tisztelegjen „a modern szabadságharcosok”, emberi jogi aktivisták előtt. Elnöke Harald Bergmann, a hollandiai Schiedam város polgármestere. Az elismerést 1987 óta, vagyis idén 40. alkalommal odaítélő alapítvány és maga a díj névadói a geuzenek, akik a második világháború első ellenállói voltak: fellázadtak a német megszállók ellen, de 1941. március 13-án közülük több embert kivégeztek.

Ahogy értesült róla, a kitüntetést Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében köszönte meg. – Hogy lehet több százezer felé osztani egy rangos díjat? Valószínűleg sehogy, pedig ez lenne indokolt a Geuzenpenning holland emberi jogi díjjal, amit idén nekem ítéltek. Megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt – írta, hozzátéve: a díj névadói a holland geuzenek, vagyis „koldusok”, akik már a 16. századtól szembeszálltak a hódítókkal; ilyen néven harcoltak a nácik ellen is bátor hollandok a második világháború alatt. A nevüket sértésnek szánták, mégis az ellenállás szimbólumai lettek.

– Az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle. Hiszen mindenkinek jár, aki kiállt a szabadságért ott és akkor, azon a feledhetetlen júniusi napon, tavaly júniusban. Jár ez a díj mindazoknak, akik akkor sem tűrték, és azóta sem tűrik, hogy boldogulni, élni, szeretni akaró embereket egyszerűen eláruljon a saját hazájuk. Budapest mindig akkor volt a legerősebb, amikor bátran ragaszkodott a szabadságához. Köszönöm a nemzetközi szolidaritást, és köszönöm a budapestieknek, hogy újra és újra megerősítenek abban, hogy a szabadság melletti kiállás nem valamiféle hőstett, hanem közös felelősség – zárta sorait Karácsony Gergely főpolgármester.