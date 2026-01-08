Karácsony Gergely: Budapest a világ vezető lapja, a The Guardian szerint sem hátrál meg

London;Karácsony Gergely;Orbán Viktor;Párizs;Barcelona;polgármesterek;Budapest Pride;szélsőjobboldal;kiállás;

2026-01-08 21:07:00 CET

A politikus a brit lapnak a világ polgármestereinek kiemelt szerepét vizsgáló összeállításában szerepel az Orbán-kormány által betiltott Pride melletti kiállása miatt. Budapest vezetője szerint a cikk témájának nyomatékot ad Orbán Viktor minapi autokratikus nyilatkozata a fővárosról és polgárairól.

A miniszterelnök minapi szavai különös fénytörést adnak a tekintélyes brit lap, a The Guardian legutóbbi cikkének, amely Budapesttől New Yorkig, Barcelonától Párizsig elemzi, hogyan kerültek a városok a nagy társadalmi, politikai, kulturális, környezeti kihívások és globális problémák frontvonalába – írja csütörtöki Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester Orbán Viktor nyilatkozatát hasonlította össze a brit lap ugyancsak a napokban megjelent összeállításával, amelyben ő maga és Jaume Collboni, Barcelona polgármestere is megszólal. Utóbbi városvezető kifejtette: „Mi állunk a polgárok mindennapi életének frontvonalában, nem meglepő tehát, hogy mi mondjuk ki először: így nem mehet tovább.”

– Hogy mi nem mehet így tovább, annak szép példáját adta Orbán Viktor, amikor a minap Budapestről méltóztatott beszélni. Azt találta mondani, hogy a Fidesznek „nehéz terep” ez a város, mert szabad, független és önbizalommal teli polgárok otthona. Jogos kérdés, hogy akkor vajon mit gondol a miniszterelnök a saját választóiról, meg úgy általában az országról? Azt, hogy a Fidesznek az a könnyű terep, ahol nincs szabadság, se függetlenség, se polgári öntudat, csak kiszolgáltatott alattvalók? Például ez, tényleg nem mehet így tovább – emeli ki Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy a barcelonai lakhatási válság kezelése, Párizs bátor zöldítési politikája mellett Budapest büszke szabadság- és demokráciavédő küzdelmei is a példák közé került.

– Budapest valóban őrzi a szabadságát, megvédi a függetlenségét és az autonómiáját, és büszke a polgári öntudatára – és ebben sok szövetségese van, az autonómiák összekapcsolásával itthon is, az európai városok közösségében is – fogalmaz most a magyar főváros vezetője, aki – a cikk szerint – kollégáival világszerte szembesülnek a szélsőjobboldal felemelkedésével. – Azt hiszem, a polgármesterek világszerte elkezdték felismerni, hogy egy új szerepünk van, ami korábban nem létezett. Rájöttünk, hogy a globális problémák, amelyekkel mindannyian szembesülünk, helyi megoldásokat igényelnek – mondta Jaume Collboni. A lap felsorolja a New Yorkban nemrég megválasztott Zohran Mamdani, Sadiq Khan londoni, Anne Hidalgo párizsi polgármester sokat támadott erőfeszítéseit a lakhatásért, az élhető környezetér

– Talán sehol sem volt ez a küzdelem nyilvánvalóbb, mint Budapesten, ahol Karácsony Gergely júniusban több tízezer polgárt hívott az utcára, hogy szembeszálljanak Orbán Viktor miniszterelnökkel és kormányával, amelyik betiltotta az éves Pride-felvonulást – szögezte le a The Guardian. A főpolgármester a lap megkeresésére kifejtette, hogy Budapest és Magyarország kapcsolata bizonyos szempontból a globális trendek laboratóriuma.

– Orbán 2010-es hatalomra kerülése óta jobboldali populista kormánya folyamatosan csökkenti a város finanszírozását, miközben mindent megtesz annak érdekében, hogy korlátozza egy olyan város kulturális és gazdasági befolyását, amely az ország lakosságának körülbelül egyharmadának ad otthont. A kormányzati propaganda folyamatosan támad minket, hatalmas politikai nyomás nehezedik ránk – ilyen környezetben dolgozunk – mondta Karácsony, utalva arra, hogy a rendőrség a Pride felvonulás miatt gyanúsítottként hallgatta ki.