Kilenc kisbaba halt meg egy hónap alatt ugyanabban az orosz kórházban

egészségügy;Oroszország;kórház;halálesetek;újszülöttek;

2026-01-13 19:51:00 CET

A hatóságok vizsgálódnak, többen pedig felháborodtak és bírálták az egészségügyi rendszer állapotát, de voltak, akik egyes egészségügyi vezetők leváltását követelték.

Oroszországban büntetőeljárás indult kilenc újszülött halála miatt, akik egyetlen hónap alatt veszítették életüket ugyanabban a szibériai kórházban - írja a Reuters.

A hatóságok szerint gondatlanság áll az eset hátterében. A kórház dolgozóit kihallgatják, az orvosi dokumentációt lefoglalták, és igazságügyi szakértői vizsgálatok zajlanak annak megállapítására, mi okozta a haláleseteket a Novokuznyeck városában működő 1-es számú kórházban. A körülbelül félmillió lakosú település intézménye azt közölte, hogy december 1. óta összesen 32 újszülöttet kezeltek intenzív osztályon, közülük 17-en életveszélyes állapotban voltak, súlyos méhen belüli fertőzésekkel. Állítják, minden újszülött az orvosi protokolloknak megfelelő ellátásban részesült, ugyanakkor kilenc csecsemőt nem sikerült megmenteni. Négy baba továbbra is intenzív ellátásra szorul, további négyet pedig másik kórházba szállítottak át. Az ügy - amelyről állami és független médiumok egyaránt beszámoltak - széles körű felháborodást váltott ki. Az ügy kapcsán politikusok és közéleti szereplők a nyilvánosságban a demográfiai helyzettel összefüggő kérdéseket is felvetették, amelyek az orosz vezetés számára kiemelt jelentőségűek.

A tragédiáról szóló bejelentést a Telegramon tették közzé, ami azonnal felháborodott és megdöbbent reakciók sorát váltotta ki. Sokan az egészségügyi rendszer állapotát bírálták, mások pedig vezető tisztségviselők leváltását követelték.

A botránynak akár országos következményei is lehetnek. Északnyugat-Oroszországban, a Novokuznyecktől mintegy háromezer kilométerre fekvő Vologda régió kormányzója bejelentette: átfogó vizsgálatot rendelt el a szülészeti intézményekben.

Az egészségügyre fordított költségvetési források aránya az elmúlt években csökkent, miközben a védelmi és biztonsági kiadások jelentősen emelkedtek.. Az ágazatra fordított költségvetési források aránya idén 4,3 százalékra csökken a 2021-es 6 százalékról, amely még a háború előtti utolsó teljes év volt. Ezzel szemben a védelmi és biztonsági kiadások 2025-re a költségvetés 40 százalékára emelkedtek a 2021-es 24 százalékról, és idén is 38 százalékot tesznek ki.

A kórház közben a honlapján arról számolt be, hogy a légúti fertőzések elszaporodása miatt átmenetileg leállították az új betegek felvételét és ideiglenes elkülönítést, valamint fokozott járványügyi szabályokat alkalmaznak. A tájékoztatásban ugyanakkor nem utaltak arra, hogy az intézkedések összefüggésben állnának az újszülöttek haláleseteivel.