Továbbra sincs a havazás miatt elzárt település Magyarországon, de egyes helyeken akár mínusz 15 fok is lehet

Több vármegyében adtak ki figyelmeztetést az ónos eső, valamint az extrém hideg miatt.

Az elmúlt 24 órában kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltóegységeket, mint januárban ilyenkor megszokott. A rendkívüli időjárással összefüggésben 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek munkájára, összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán - közölte egy hétfői reggeli tájékoztatásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Január 11-e 4 óra és január 12-e 4 óra között az országos közúthálózaton huszonkét olyan rendkívüli esemény történt, amely miatt forgalomkorlátozásra volt szükség. Fejér vármegye néhány alsóbbrendű útját hóátfúvás miatt hosszabb-rövidebb időre lezárták, de a környező települések más útvonalakon megközelíthetők maradtak. A tűzoltókat jellemzően balesetekhez, megcsúszott, árokba került autókhoz riasztották.

A rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt. Összesen két - Baranya és Heves - vármegye 7 településén, összesen 3042 fogyasztási helyen volt teljes áramszolgáltatás-kiesés. 10 vármegye 29 településén, összesen 9339 fogyasztási helyen részleges áramszolgáltatás-kiesés volt. A hibát mindenhol elhárították. Teljes települést érintő vízszolgáltatás-szünetelés sehol nem volt.

Az északkeleti tájakon hétfő kora délelőttig erősen felhős, borult maradhat az ég, majd arrafelé is elkezd szakadozni a felhőzet, a legtöbb helyen kisüt a nap. Másutt éjjel csökken a felhőzet, és hétfőn eleinte napos idő várható, majd nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére nagyrészt mindenütt beborul az ég. Hétfő délelőttig északkeleten néhol előfordulhat gyenge hózápor, majd késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, később ónos eső várható.

Az élénk, helyenként erős északnyugati szél éjjel fokozatosan veszít erejéből, a hófúvás megszűnik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -15 és -8 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélcsendes tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol -20 fok körüli hőmérséklet sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -8 és 0 fok között valószínű. Fokozatosan tovább mérséklődik a légmozgás, és legkésőbb reggelre mindenütt megszűnik a hófúvás. Addig az élénk, főként a hegyekben eleinte erős (40-60 kilométer/óra) lökésekkel kísért északnyugati szél a Dunántúli-középhegység tágabb térségében (jellemzően alacsony) hófúvást okozhat.

Reggelre főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és az Alföld délkeleti tájain, valamint az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet -15 fok alá a hőmérséklet. Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre -20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű. Hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes Dunától keletre eső területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

