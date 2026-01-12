Továbbra sincs a havazás miatt elzárt település Magyarországon, de egyes helyeken akár mínusz 15 fok is lehet

havazás;időjárás;hóhelyzet;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-01-12 09:36:00 CET

Több vármegyében adtak ki figyelmeztetést az ónos eső, valamint az extrém hideg miatt.

Az elmúlt 24 órában kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltóegységeket, mint januárban ilyenkor megszokott. A rendkívüli időjárással összefüggésben 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek munkájára, összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán - közölte egy hétfői reggeli tájékoztatásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Január 11-e 4 óra és január 12-e 4 óra között az országos közúthálózaton huszonkét olyan rendkívüli esemény történt, amely miatt forgalomkorlátozásra volt szükség. Fejér vármegye néhány alsóbbrendű útját hóátfúvás miatt hosszabb-rövidebb időre lezárták, de a környező települések más útvonalakon megközelíthetők maradtak. A tűzoltókat jellemzően balesetekhez, megcsúszott, árokba került autókhoz riasztották.

A rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt. Összesen két - Baranya és Heves - vármegye 7 településén, összesen 3042 fogyasztási helyen volt teljes áramszolgáltatás-kiesés. 10 vármegye 29 településén, összesen 9339 fogyasztási helyen részleges áramszolgáltatás-kiesés volt. A hibát mindenhol elhárították. Teljes települést érintő vízszolgáltatás-szünetelés sehol nem volt.

Az északkeleti tájakon hétfő kora délelőttig erősen felhős, borult maradhat az ég, majd arrafelé is elkezd szakadozni a felhőzet, a legtöbb helyen kisüt a nap. Másutt éjjel csökken a felhőzet, és hétfőn eleinte napos idő várható, majd nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére nagyrészt mindenütt beborul az ég. Hétfő délelőttig északkeleten néhol előfordulhat gyenge hózápor, majd késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, később ónos eső várható.

Az élénk, helyenként erős északnyugati szél éjjel fokozatosan veszít erejéből, a hófúvás megszűnik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -15 és -8 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélcsendes tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol -20 fok körüli hőmérséklet sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -8 és 0 fok között valószínű. Fokozatosan tovább mérséklődik a légmozgás, és legkésőbb reggelre mindenütt megszűnik a hófúvás. Addig az élénk, főként a hegyekben eleinte erős (40-60 kilométer/óra) lökésekkel kísért északnyugati szél a Dunántúli-középhegység tágabb térségében (jellemzően alacsony) hófúvást okozhat.

Reggelre főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és az Alföld délkeleti tájain, valamint az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet -15 fok alá a hőmérséklet. Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre -20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű. Hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes Dunától keletre eső területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.