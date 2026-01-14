Letartóztatták Kiefer Sutherlandet, mert megtámadott egy sofőrt

bántalmazás;letartóztatás;Kiefer Sutherland;

A 24 Jack Bauerjének nem először akad dolga a törvénnyel.

Letartóztatták Kiefer Sutherlandet, a 24 című sorozat Jack Bauerjeként ismert brit-kanadai színészt, miután állítólag megtámadta és megfenyegette egy fuvarmegosztó szolgáltatás sofőrjét Hollywoodban - írja a rendőrségi beszámoló alapján a BBC.

A Los Angeles-i rendőrkapitányság közlése szerint hétfőn, csendes-óceáni idő szerint 00:15 perckor Kiefer Sutherland beszállt egy telekocsiba, majd fizikailag bántalmazta a sofőrt és további bűncselekményekkel fenyegetőzött. Az áldozat mindemellett nem sérült meg érdemben.

Az 59 éves színészt 50 ezer dolláros óvadék ellenében engedték szabadon, február 2-án kell megjelennie a bíróságon. A BBC megjegyzi, hogy Kiefer Sutherlandnek nem először akad összetűzése a törvénnyel: 2007-ben 48 nap börtönbüntetésre ítélték ittas vezetésért és próbaidő megszegéséért, 2009-ben pedig szintén bántalmazásért tartóztatták le, bár ezt a vádat később ejtették. Legutóbb 2020-ban vették őrizetbe közlekedési szabálytalanság miatt.