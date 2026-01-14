Donald Trump szitkozódva intett be a Ford egyik alkalmazottjának, aki beszólt neki az Epstein-ügy miatt

Ford;Egyesült Államok;beszólás;Michigan;Donald Trump;

A történtek után az alkalmazottat felfüggesztették, a Fehér Ház ellenben büszkén erősítette meg az elnöki megnyilvánulás tényét.

Donald Trump látogatást tett a Ford egyik michigani gyárában , amely azonban nem a tartalma miatt marad emlékezetes, hanem azért, mert az amerikai elnök szitkozódva beintett a gyár egyik munkatársának, aki az Epstein-ügyre utalva pedofilok védelmezőjének nevezte az amerikai elnököt.

Az esetről felvétel is készült, amit a TMZ szerzett meg és tett közzé. Ezen az látható, hogy Donald Trump meg sem próbál államférfi módjára viselkedni és tűrni a kritikát, helyette kétszer is a „fuck you”, azaz „baszd meg!” fordulattal elkezd az alkalmazottra mutatni, majd be is int neki a nemzetközi indexszel.

A CNN szerint a Fehér Ház még büszkén meg is erősítette a történteket: Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója közleményében úgy reagált, hogy „egy őrült dührohamában vadul káromkodott, az elnök pedig megfelelő és egyértelmű” választ adott.

A Washington Post elérte a gyári munkást, TJ Sabulát, aki elmondta, hogy őt felfüggesztették a történtek miatt. Hozzátette, semmit nem bánt meg, Donald Trump tisztán hallotta őt, a bírálatával pedig arra utalt, ahogyan az elnök kezelte a néhai pedofil üzletember, Jeffrey Epstein ügyét.

David Tovar, a Ford vállalati kommunikációért felelős ügyvezető igazgatója azt közölte: Az egyik alapvető értékünk a tisztelet, és nem nézzük el, ha bárki is ilyen helytelenül fogalmaz a létesítményeinkben. Amikor ez megtörténik, van egy eljárásunk a kezelésére, de nem bocsátkozunk konkrét személyzeti ügyekbe.