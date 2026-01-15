Egészséges ember nincs, legfeljebb nem vizsgálták eleget

Népszava;mentőápoló;bunkóság;Podcast;mentális egészség;

2026-01-15 05:45:00 CET

Nehéz esetek, a társadalmi felelősségvállalás és a megbecsülés hiánya, a kommentek mérhetetlenül kártékony hatása. Itt a Népszava mentális egészséggel foglalkozó podcastje, a Túlpörgetve új adása.

Kathy Zsolt nem csak mentőápoló, de stand up estje is van (a mentőzésről), színészkedik, és korábban zenekari menedzserként is dolgozott. Nem mellesleg tanári végzettsége is van, amit függőséggel küzdő gyerekekkel foglalkozó alapítványban kamatoztatott. A mentőápolókat érő inzultusokról, a társadalmi felelősségvállalás hiányáról, nehéz esetekről, és a megbecsülés hiányáról beszélgettünk, de szó esett még arról, miért lenne jó, ha az emberek jobban ismernék saját testüket, illetve a kommentek mérhetetlenül kártékony hatásáról is, amivel jó, edukatív csatornákon kialakuló közösségeket is tönkre lehet tenni.

A Túlpörgetve podcast a Népszava mentális egészséggel foglalkozó műsora, amelyet Herczeg Szonja újságíró és Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó közösen vezet.