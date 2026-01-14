Meddig nőnek még a lakásárak Magyarországon?

A számos nyitott gazdasági és politikai kérdéssel indult 2026-os év elején a szakértők is óriási különbséggel ítélik meg a várható árváltozások mértékét. A prognózisok további 5-20 százalék közötti éves drágulásról, Budapesten és vidéken eltérő jövőképről, más-más típusú keresletről és kínálatról szólnak. Mindeközben egyeduralkodóvá vált - már a lakáskölcsönök 80 százalékát teszi ki - a piaci kamatszint feléért kínált 3 százalékos Otthon Start hitel.
A Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában Sándor Tünde gazdasági újságíró Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor alapító tulajdonosával és Gadanecz Zoltánnal, a GDN Ingatlan tulajdonosával beszélgetett a lakásvásárlókat és eladókat egyaránt érintő trendekről.