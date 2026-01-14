Első fokon nyert Hadházy Ákos, ki kell adni az MTVA-vezér utazásainak részleteit

MTVA;Papp Dániel;Transparency International Magyarország;Hadházy Ákos;állami média;közérdekű adatigénylési per;

2026-01-14 19:24:00 CET

Bíróság kötelezi az állami propagandaszervezetet, hogy hozza nyilvánosságra, mennyiért utazgattak külföldön a magyar adófizetők pénzéből.

Nem titkolhatja tovább a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), hogy milyen összetételű delegációk és milyen költségekkel utaztak el a szervezet képviseletében különféle országokba – derül ki a Transparency International Magyarország szerdai Facebook-posztjából.

Az eljárás Hadházy Ákos adatigénylése nyomán indult, miután az állami médiát fenntartó szervezet nem adott választ arra, mekkora létszámú és összetételű delegációk utaztak, illetve milyen költségekkel jártak ezek az utak az adófizetők számára. A független országgyűlési képviselő az elutasítást követően a Transparency International Magyarország közreműködésével fordult bírósághoz, ebben született most elsőfokú ítélet.

Az állami médiát működtető, az idei évben mintegy 155 milliárd forint közpénzből gazdálkodó MTVA vezetője, a hírhamisító Papp Dániel és az őt kísérő delegáció 2024 és 2025 során két alkalommal járt Kínában, egyszer az Egyesült Államokban és egyszer Vietnámban. Az egyes kiküldetések időtartama jellemzően 8-10 nap volt.

A bíróság kimondta, hogy az MTVA-nak nyilvánosságra kell hoznia többek között a delegációk létszámát, az utazások célját, a résztvevők minőségét, továbbá az utak teljes költségét. Az ítélet szerint külön bontásban kell megadni a szállásra, az utazásra - ideértve a repülőjegyeket és a helyi közlekedést - valamint az egyéb kiadásokra fordított összegeket, továbbá az igénybe vett közlekedési eszközöket is. A bíróság ugyanakkor úgy döntött, hogy az MTVA üzleti titkainak védelme érdekében nem köteles nyilvánosságra hozni, Kínában és Vietnámban mely szállodákban szálltak meg.

A felperes mindezt vitatja és azt közölte, fellebbezni fog, mivel a közvéleménynek joga van tudni, milyen körülmények között utaznak közpénzből az állami vezetők.