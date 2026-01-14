A mesterséges intelligencia beintett a rendőrségnek a Fónagy-levél ügyében

Ukrajna;háború;levél;nyugdíjasok;ügyfélkapu;Fónagy János;kormánypropaganda;hivatali visszaélés gyanúja;

2026-01-14 16:00:00 CET

Fónagy János nyugdíjasoknak küldött kampánylevele miatt büntetőfeljelentést tett egy pécsi jogász, ám a rendőrség megtagadta a nyomozást. A mesterséges intelligencia szerint a rendőrégi elutasítás tucatnyi szempontból megalapozatlan.

Decemberben az ügyfélkapun keresztül kaptak levelet Magyarország nyugdíjasai Fónagy Jánostól, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárától. A 83 éves, fideszes politikus arról tájékoztatta idős honfitársait, hogy a Brüsszel által mozgatott magyar politikai erők meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, majd az így befolyt pénzből az Unió Ukrajnát, s így keleti szomszédunk oroszok elleni védekező háborúját támogatná. (A nyugdíjak megadóztatása, ahogyan a Tisza-adó terve mind a fideszes propaganda terméke, nincs valóságalapja – a szerk.)

A levél okán a Pécsen élő, nyugdíjas jogász, Horváth Csaba ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Horváth jogértelmezése szerint, hogy az ügyfélkapu funkciója, hogy azon hivatalos leveleket küldjenek az állampolgároknak, így tilos az ügyfélkaput kampánycélokra használni, márpedig az államtitkár levele egyértelműen egy pártpolitikai kampányüzenet. A jogász ezt többek között azzal látja bizonyíthatónak, hogy az Unió semmilyen utasítást nem fogalmazott meg a magyarországi nyugdíjak megadóztatásáról, ezért arról sem születhetett terv, hogy a magyar nyugdíjak adója lenne a forrása az ukránok bárminemű támogatásának. Vagyis a hivatalosnak látszó levél a Fidesz hazug választási frázisait ismétli, s ezzel félrevezeti a nyugdíjasokat. Horváth Csaba

személyes adattal való visszaélés miatt is feljelentést tett az ügyben a rendőrségen, mivel szerinte az államtitkár - egy politikai üzenet terjesztése érdekében - nem juthatott volna hozzá a nyugdíjasok listájához és elérhetőségéhez.

A főkapitányság alig pár nap elteltével, január 5-én úgy határozott, hogy megtagadja a nyomozást, mivel a hivatali visszaélés csak akkor valósul meg, ha abból valakinek előnye vagy hátránya származik, s a rendőrség nem látta jelét annak, hogy bárkinek előnye vagy hátránya származott volna Fónagy leveléből.

Horváth Csaba nem fogadta el ezt az indoklást, és január 12-én megpanaszolta a rendőrségi végzést. A jogász lapunk megkeresésére elmondta: Fónagy hazug tartalmú levele kifejezetten azért született meg, hogy a választókat szándékosan félrevezesse. A cél az volt, hogy a nyugdíjasok a 2026-os parlamenti választáson az úgymond nyugdíjakat védő kormánypártokra szavazzanak, s ne voksoljanak a Tisza Pártra, amelyik – a Fidesz semmivel sem bizonyított állítása szerint - Brüsszel parancsára csökkentené a nyugdíjakat. Vagyis ez a levél igenis jogosulatlan előnyhöz juttatja a kormánypártokat, és hátrányba hozza a Tisza Pártot. Ez a hátrány – azon túl, hogy rontja a Tisza választási esélyeit - forintosítható is, hisz, ha az ellenzéki párt cáfolni akarja Fónagy levelének tartalmát, akkor százmilliókat vagy milliárdokat kell költsön olyan szórólapokra, amelyeket el kell juttassanak valamennyi nyugdíjashoz.

Horváth Csaba a rendőrségi elutasító határozatáról megkérdezte a mesterséges intelligenciát is, s az is ugyanarra az álláspontra jutott, mint ő. Az MI – tucatnyi pontban - szakszerűtlennek minősítette a rendőrség munkáját, így többek között abban, hogy a nyomozók nem vizsgálták: a politikai tartalmú levél kiküldése összhangban állt-e az ügyfélkapu rendeltetésével. Horváth Csaba annyira elégedett volt a mesterséges intelligencia érvelésével, hogy végül az MI-re bízta a rendőrségi végzés ellen beadott panaszának megfogalmazását. Amint megszületik erre a főkapitányság válasza, tájékoztatjuk olvasóinkat a gép és a nyomozóhatóságok jogvitájáról.