Csornán hagyta a jegyvizsgálókat az IC pótlóbusza, így vissza kellett értük fordulni

vasút;vonat;MÁV;pótlóbusz;

2026-01-14 19:19:00 CET

A pótlás során több alkalommal ad hoc megoldásokat alkalmaztak, és az események egy nem tervezett fordulatot is hoztak.

Hiányos utastájékoztatás és szervezési nehézségek nehezítették meg a Savaria InterCity utasainak továbbutazását egy gázolás miatt - derül ki a Telex cikkéből.

A portálnak az egyik utas számolt be viszontagságairól. Az utazás kezdetben problémamentesnek tűnt, a Győrből Szentgotthárd felé közlekedő szerelvény pontosan indult, az utastér komfortos volt, a fűtés működött. Nem sokkal később azonban Enese térségében a hangosbemondón közölték, hogy Csorna és Répcelak között a vonat elütött egy embert, így pótlóbusszal lehetett továbbutazni Répcelakig. Ettől a ponttól vált bizonytalanná az utastájékoztatás: a csornai állomáson kezdetben egyetlen busz állt rendelkezésre, miközben sem az utasok, sem a sofőr nem kapott egyértelmű információt arról, pontosan meddig közlekedik majd a járat. Az utas szerint a jármű vezetője sem tudta megmondani, Répcelakig vagy Szombathelyig kell-e haladnia. A Magyar Államvasutak (MÁV) később azt közölte, hogy pótlást egy helyközi járatról átcsoportosított busszal oldották meg, és a viszonylatot előzetesen meghatározták.

Idővel egy második busz is érkezett, ami átmenetileg enyhítette a zsúfoltságot, ugyanakkor továbbra sem volt egyértelmű az utasok számára az útvonal. A járművek végül elindultak, miközben az információk az utastérben szóbeszéd útján terjedtek.

A történetről beszámoló utasnak útközben feltűnt, hogy Répcelak közelében a jármű irányt váltott, erről azonban hivatalos tájékoztatás nem hangzott el. Ő is csak azért volt tájékozott, mert a mobilján követte az útvonalat. Később kiderült, hogy két személyt - egészen pontosan a jegyvizsgálókat - Csornán hagyták, ezért kellett visszafordulni. A vasúttársaság elismerte, hogy a gyors intézkedések során hiba történt, és közölte, hogy a jegyvizsgálók nélkül a Répcelakon várakozó pótlóvonat nem indulhatott volna el. A MÁV az érintett utasoktól elnézést kért a kellemetlenségért.

A történet végül megoldással zárult: a csornai kitérőt követően a pótlóbuszok megérkeztek Répcelakra, ahol a tovább utazáshoz szükséges szerelvény már várta az utasokat.