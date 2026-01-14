Vitázik az EP az Orbán-kormánynak nyújtandó uniós védelmi hitelről

Európai Unió;vita;Magyarország;Európai Parlament;plenáris ülés;átláthatóság;közpénzek felhasználása;korrupcióellenes törvény;haderőfejlesztés;védelmi hitel;

2026-01-14 18:55:00 CET

Bár a SAFE névre keresztelt közös hitelt eleinte a magyar kabinet hevesen ellenezte, mi kaphatnánk az egyik legnagyobb összeget, akár 16,2 milliárd euró (több, mint 6200 milliárd forint) értékben.

Jövő hét kedden az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén vitát rendeznek arról, hogy Magyarország is részesül a védelmi fejlesztésekre szánt közös európai hitelből – értesült a Népszava.

Az EP azt kérné számon, hogy akár több száz millió euró érkezhet még tavasszal Magyarországra védelmi fejlesztésekre, miközben az EU-nak tartós aggályai vannak a közpénzek magyarországi felhasználásával más területeken.

Az Európai Bizottság összesen 150 milliárd eurónyi alacsony kamatozású hitelt vesz fel, amivel a tagállamok védelmi fejlesztéseit finanszíroznák. Bár a SAFE névre keresztelt közös hitelt eleinte a magyar kormány hevesen ellenezte, mi kaphatnánk az egyik legnagyobb összeget, akár 16,2 milliárd euró (több, mint 6200 milliárd forint) értékben.

Más csatornákon az Európai Bizottság nagyságrendileg 18 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós pénzt tart vissza. Ezeket csak akkor kaphatnánk meg, ha az előre elvárt konkrét reformokat végrehajtja a magyar kormány, főleg korrupcióellenes és átláthatósági törvényeket kellene módosítani, de ezekben évek óta lényegében nem történt előrelépés. Ehhez képest a közös védelmi hitel felvételénél nem határoztak meg konkrét jogállamisági feltételeket.

A héten a Euronews hírportál írta meg, hogy információjuk szerint a Magyarországot érintő ügyekben az áprilisi választásokig nem várható semmilyen előrelépés, és a Bizottság nem tervez új „csatákat” a magyar kormánnyal, mert nem szeretnék a magyar kormány EU-ellenes retorikáját táplálni. Az egyedüli ügy, amiben Orbán Viktorékkal kész együttműködni a Bizottság, éppen ez a közös hitel lenne.

A kormánynak november végéig kellett leadni konkrét projektek terveit, ha ezek megfelelnek a Bizottság elvárásainak, akkor a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsnak kell még jóváhagyni, de utána jöhetne is a pénz, 15 százalék előfinanszírozást szinte azonnal megkapnák az országok, akár még az április választások előtt.

A részletes magyar tervekben még az eredetinél is több pénzt kért a kormány, ugyanakkor közel sem egyértelmű, hogy minden projektre rábólint a Bizottság és a Tanács. A szabályok szerint ugyanis

csak konkrét védelmi célokra lehet fölhasználni a pénzeket, így fegyverekre, védelmi rendszerekre és védelemhez köthető infrastruktúrára.

Emellett elvárás, hogy a tagállamok amennyire csak lehetséges, közös projekteket hozzanak létre más országokkal.

Az Európai Bizottság a SAFE programhoz egy olyan jogi megoldást alkalmazott, amivel teljesen kihagyták az EP-t a döntésekből, ezért az EP be is perelte a Tanácsot. A jövő heti vita nem általánosságban szól az egész hitelprogramról, csak az Orbán-kormánynak folyósított részről. Az EP-ben sokan azt kifogásolják, hogy a magyar külpolitikai különutasság és a jogállamisági problémák ellenére éppen a kampányban kaphatna elvárások nélkül hatalmas összegeket a kormány.