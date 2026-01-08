Hó nem kell, a tél csak úgy is fennakadásokat, jelentős késéseket okoz a MÁV-nál

A Mecsek InterCityknél (IC), valamint a Pécs-Dombóvár személyvonatoknál hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani, mert Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem közlekedhetnek a vonatok. Várhatóan késő estig tart a felsővezeték javítása – közölte a MÁV-csoport honlapján a Mávinform. Az IC-járatok csak Budapest és Dombóvár között közlekednek. Dombóvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, amelyek megállnak Godisán és Bükkösdön. Később azt közölték, hogy a Pécsről 14:43-kor induló személyvonatot (8053) dízelmozdonnyal visszahúzták Bükkösdre, ahonnan pótlóbusz szállítja az utasokat Dombóvárig.
„Szentlőrinc és Pécs között a Pécs-Dombóvár személyvonatokkal, valamint a Pannónia IR-kal utazhatnak. A személyvonatok utasai a Mecsek IC pótlóbuszaival utazhatnak Dombóvár és Szentlőrinc között. A buszok – a téli útviszonyok miatt – fokozatosan 17-18 óra körül érkeznek a kiindulási állomásokra, ezért jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani” – írták.
Ugyancsak fennakadás alakult ki a győri fővonalon. – A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon hosszabb menetidőkre kell számítani, mert Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt. A Szombathelyről 15:10-kor a Keleti pályaudvarra elindult Savaria IC (IC 923) jelentős 90 perces késéssel, a Győrből 16:38-kor a Déli pályaudvarra elindult S10-es (4933) 65 perces késéssel közlekedik, a Sopronból 16:21-kor a Keleti pályaudvarra elindult Scarbantia IC (IC 993) pedig 40 perces késéssel közlekedik.Jelentős késésekre, kimaradó járatokra és rövidített útvonalakra figyelmeztet a havas idő miatt a MÁV
Ugyanakkor az Oroszlányból 16:45-kor a Déli pályaudvarra induló S12-es (4433) csak Kelenföldig közlekedik, a Déli pályaudvarról 18:220-kor Százhalombattára induló S40-es (4318) csak Kelenföldtől közlekedik. Utasai az 5 perccel később induló S10-essel (4918) utazhatnak, az átszállás Kelenföldön biztosított. Békés megyében is gondok akadtak, a Gyomáról 17:15-kor Vésztőre induló vonat (37523) váltóhiba miatt Gyomán várakozik, jelentős, várhatóan 60 perces késéssel közlekedik tovább.