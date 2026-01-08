hó;időjárás;MÁV;hideg;fennakadások;váltóhiba;felsővezeték-szakadás;vonatkésések;

2026-01-08 19:12:00 CET

Hó nem kell, a tél csak úgy is fennakadásokat, jelentős késéseket okoz a MÁV-nál

A vonatközlekedés akadozik felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt a pécsi és a győri fővonalon, az InterCity-járatoknál is hosszabb menetidővel, pótlóbuszok beállításával kell számolni.