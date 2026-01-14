Orbán Viktor petícióval üzeni meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk hadisarcot

Brüsszel;Orbán Viktor;petíció;

2026-01-14 20:25:00 CET

A miniszterelnök nyomatékosította: ha most beadnánk a derekunkat, akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról szólna.

Petíciót indít a magyar kormány az úgynevezett „brüsszeli háborús tervek” ellen.

Orbán Viktor azt mondta, a kormány szerdai ülésén meghallgatták Bóka János uniós minisztert a témában, így kiderült: Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, amit a brüsszeliek a tagállamoktól akarnak elvenni, így a magyaroktól is. Hangsúlyozta, el kell utasítani a brüsszeli terveket, mert „nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét, és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se.”

A kormányfő szerint ha most rábólintanánk erre az elképzelésre, akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem a „brüsszeli hadisarcról” szólna. Mindez pedig nem engedhető meg, éppen ezért petíciót indítanak. „Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak. Mi nem fizetünk” - zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.