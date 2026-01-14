Robert Fico közölte, nem kíván részt venni a magyarországi választási kampányban

Robert Fico;Szlovákia;Benes-dekrétumok;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-14 19:50:00 CET

A Tisza Párt elnökének levele nyomán politikai vita tárgyává vált a Beneš-dekrétumok jogi megítélése Szlovákiában.

Élesen reagált Szlovákia miniszterelnöke a Beneš-dekrétumok miatt megfogalmazott magyar kritikákra, és egyértelművé tette, hogy nem kíván változtatni az álláspontján - írja a Paraméter.

Robert Fico egy szerdai sajtótájékoztatón kapott kérdést azzal a levéllel kapcsolatban, amelyet neki címzett a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter.

A miniszterelnök tömören csak annyit felelt: „Nem fogok belépni a magyarországi választási kampányba”. Indulatosan hozzátette: „ez azon hülyéknek, a Progresszív Szlovákiának a témája, akik előjöttek ezzel. Miért volt hirtelen akkora kedvük a Beneš-dekrétumok eltörléséről beszélni, miért jöttek elő ezzel? Ilyen olcsón akarunk politikai pontokat szerezni? Így akarjuk feltépni a sebeket? A Beneš-dekrétumok eltörölhetetlenek és integráns részei a Szlovák Köztársaság jogrendjének. A második világháború utáni rendezés részét képzik”. A miniszterelnök ezt követően „naiv hülyéknek” nevezte az ellenzéki pártot, és azt állította, hogy veszélyesebbek, mint a szélsőjobboldali Republika.

A kormányfő a vitatott Btk.-módosítással kapcsolatban arról beszélt, hogy a szabályozás a dekrétumok megkérdőjelezését a holokauszttagadáshoz hasonló módon szankcionálja. Kijelentette, hogy aki a második világháború lezárását vitatja, annak büntetéssel kell számolnia. Nyilatkozatában ugyanakkor pontatlanul pénzbírságot vagy ahhoz hasonló szankciót említett, miközben a hatályos rendelkezés alapján a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért akár hat hónap szabadságvesztés is kiszabható.

Robert Fico arra is kitért, hogy Szili Katalin, a magyar miniszterelnök tanácsadója levelet intézett Ursula von der Leyenhez, amelyben az Európai Bizottság vizsgálatát kérte a szlovák Btk.-módosítással összefüggésben. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, tiszteletben tartja, hogy Orbán Viktor kormánya az Európai Bizottsághoz fordult, noha a nyilvános levél nem azonos egy hivatalos kormányzati eljárás megindításával. A miniszterelnök jelezte: jelenleg nincs információ arról, hogy Magyarország kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett volna Szlovákiával szemben. Szólt arról is, hogy amennyiben két uniós tagállam eltérően ítél meg egy jogi kérdést, akkor az ügyet az Európai Bizottság elé kell vinni. Úgy fogalmazott, a testületnek kell eldöntenie, hogy az adott szabályozás összhangban áll-e az uniós joggal, és jelezte, hogy a döntést megvárják, miközben a módosítást továbbra is indokoltnak tartják.

„Látom Orbán Viktor odaszólt a haverjának, Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, hogy kezd kínos lenni az egyébként is földbe álló Fidesz-kampánynak a szlovák kormány hergelése a felvidéki magyarok ellen” - reagált az elhangzottakra a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter szerint Robert Fico nyilatkozata azt jelenti, hogy ezekre a jogszabályokra hivatkozva napjainkban is sor kerülhet tulajdonelvonásokra Szlovákiában. Ezt követően sorait a kormányfőnek címezve úgy fogalmazott,

„a kollektív bűnösséget kimondó 81 évvel ezelőtti dekrétumok semelyik uniós tagállamban sem képezhetik a jogrend alapját. Pont. Innen indul majd az első beszélgetésünk Budapesten, a magyarországi kormányváltást követően.”

Egyúttal azt javasolta, hogy a szlovák kabinet a magyar választásokig hátralévő 88 napot használja ki arra, hogy mind a Beneš-dekrétumokat, mind a hallgatás törvényét hatályon kívül helyezze. Posztját azzal zárta, hogy minden felvidéki magyar honfitársától elnézést kért Orbán Viktor gyávasága és sunnyogása miatt.