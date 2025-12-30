Tizennégy hónap kitartással győztek a diákok, Szerbiában jön az előrehozott választás

politika;Szerbia;tüntetés;diákok;pályaudvar;tragédia;Újvidék;előrehozott választás;Aleksandar Vučić;

2025-12-30 15:01:00 CET

Ebből az ígéretből Aleksandar Vučić már nem hátrálhat ki.

Tizennégy hónap kitartás, demonstráció, blokád és tudatos szervezés eredményeként a szerb diákok közel kerültek céljaik megvalósításához: a demokratikus, békés rendszerváltáshoz. Az „Írd ki a győzelmet!” címszó alatt megrendezett vasárnapi országos aláírásgyűjtés sikere magukat a szervezőket is meglepte, minden várakozásukat felülmúlta, Aleksandar Vučić államfő pedig bejelentette: rövidesen előrehozott parlamenti választást tartanak Szerbiában.

Aleksandar Vučić ugyan már egyszer, idén nyáron, ugyancsak a tüntetések nyomására megígérte az előrehozott választásokat, annak időpontját azonban azóta sem tűzték ki. Ezúttal viszont már nem hátrálhat ki ígéretéből: vasárnap több mint 110 településen, közel 500 standnál hosszú órákon keresztül tömegek álltak sorban - köztük nagy számban az idősebb és a nyugdíjas korosztály tagjai is -, hogy aláírásukkal támogassák a diákok előrehozott választást sürgető kezdeményezését.

Az elnök vasárnap este jelentette be: „Elfogadtuk a fő követelésüket, hamarosan, jövőre választások lesznek. Csak nem lesznek túl boldogok, amikor összeszámolják a szavazatokat. Megyünk, hogy minden településen legyőzzük őket Szerbiában” – mondta Vučić a parlament épülete előtt összegyűlt híveihez szólva. Beszédében erőszakkal, Szerbia elpusztításának szándékával, szuverenitásának feláldozásával vádolta az ellene és rezsimje ellen tüntető, a demokratikus jogállamért kiálló fiatalokat és támogatóikat. Vučić választási győzelmet ígért követőinek, valamint "az eddigi munka és építkezés folytatását".

A diákok szerint azonban nem létezik olyan forgatókönyv, amely szerint Vučić pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) megnyerhetné az előrehozott választást

– írta a Nova A fiatalok úgy hiszik, ez még a jelenlegi, változatlan választási feltételek mellett is elképzelhetetlen. Állítják, ha létezne esély arra, hogy nyerjenek, a választásokat már régen kiírták volna. Szerintük ez a legutóbbi, vasárnapi aláírásgyűjtési akciójuk is egyértelműen bizonyítja, hogy többségi támogatottsággal rendelkeznek.

A diákok tömeges részvételre számítanak a voksoláson, ami álláspontjuk szerint a választási csalás megakadályozásának legfőbb gátja. A szervezést pedig nem bízzák a véletlenre. A vasárnapi akció keretében két listát is aláírhattak a támogatók: az előrehozott voksolás követelése mellett egy olyant is, amin a választási kampányban való önkéntes segítőket próbálták feltérképezni.

Mára a fiatalok a Vučić-rezsim legfőbb és legerősebb kihívóivá váltak, olyan szervezett erővé, amilyennel még nem kellett megméretkeznie a közel másfél évtizede hatalmon lévő autokrata elnöknek. Egyre szorultabb helyzetét jelzi az is, hogy sok hónapos tiltakozás után csak most rendelték el az úgynevezett Ćaciland, a „tanulni vágyó”, rezsimet támogató állítólagos egyetemisták parlament előtt álló sátortáborának elbontását. Vučić vasárnap este ellátogatott – az ellenzék szerint fizetett – támogatóhoz és megköszönte nekik a tavasz óta tartó kiállásukat.