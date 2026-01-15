Gulyás Gergely 50 százaléknál nagyobb esélyt lát arra, hogy Donald Trump kampányolni fog a Fidesz mellett

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére felelte ezt. Korábban a TV2 arról kérdezett, hogy melyek a legfrissebb fejlemények Donald Trump esetleges budapesti látogatása terén. Erre Gulyás Gergely azt mondta, ha bármit tudnak mondani, azt majd megfelelő időben bejelentik.VSquare: Úgy tűnik, mintha bejelentésre készültek volna Donald Trump budapesti látogatásáról, de aztán közbejött valamiDonald Trump lazán semmibe veszi más országok szuverenitását, Orbán Viktor és az európai szélsőjobb azt se tudja, mit válaszoljon