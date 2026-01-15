kormányinfó;

Gulyás Gergely 50 százaléknál nagyobb esélyt lát arra, hogy Donald Trump kampányolni fog a Fidesz mellett

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére felelte ezt.  Korábban a TV2 arról kérdezett, hogy melyek a legfrissebb fejlemények Donald Trump esetleges budapesti látogatása terén. Erre Gulyás Gergely azt mondta, ha bármit tudnak mondani, azt majd megfelelő időben bejelentik.

Lázár János mindig többet engedhet meg magának fideszes párttársainál – mondta Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője. Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter szerint irreleváns, hogy Lázár esetleg nem venné fel a fizetését.