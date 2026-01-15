Árfelhajtó hatása lenne a lakásfelújításra adott 3 százalékos hitelnek

kormányinfó;

2026-01-15 11:10:00 CET

Lakásfelújítás esetében lesz 3 százalékos támogatott hitel? Gulyás Gergely szerint a bajt az jelenti, hogy ha egyidejűleg a kettő megjelenik a piacon, annak árfelhajtó hatása lesz. Ezért úgy látják, érdemes még várni.