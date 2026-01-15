Gulyás Gergely szerint tévedések és hazugságok vannak a Human Rights Watch magyar nyugdíjasokról szóló jelentésében

kormányinfó;

2026-01-15 11:25:00 CET

Milyen felhatalmazást ad majd a nemzeti petíció, olyan erővel bír majd, mint egy nemzeti konzultáció? – kérdezte a Magyar Nemzet riportere. Gulyás Gergely úgy látja, az Orbán-kormánynak az ad felhatalmazást, ha sokan gondolják ugyanazt, mint ők, bizonyos értelemben „pártpolitika feletti” kérdésről van szó szerinte, mivel az EU döntései Ukrajnával kapcsolatban akár tíz évre is szólhatnak. Kulcsfontosságú, hogy legyen egy világos magyar akaratnyilvánítás, hol van az a határ, amire nem vagyunk hajlandóak, szerinte nemet kell mondani arra, hogy az ukrán állam működését finanszírozzuk és a háború számláját fizessük.

Arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy Tarr Zoltán azt mondta, óriási lehetőség van Ukrajna támogatásában, Gulyás azt mondta, mindig örül, ha a tiszás politikus megszólal. A miniszter hozzátette, Tarr egy Soros-szervezetnek a jelentését feltüntetve hivatkozott arra, milyen jó üzlet az Ukrajnába történő beruházás. A Human Rights Watch magyar nyugdíjasokért aggódó jelentéséről elmondta, szerinte tényszerű tévedések és hazugságok vannak benne, és felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzásuk kezdetéhez képest a nyugdíjak reálértéke 48 százalékkal emelkedett.

Arra, mennyi realitása lehet egy EU és Oroszország közötti tárgyalásnak, azt mondta, érdekes lenne, ha a finn elnök járna el ebben az esetben, ennek ellenére is üdvözölnék.