Kósa Lajos rokonaival kapcsolatban nincs információ

A Della Podcast kérdésére Gulyás Gergely közölte, a Bászna Gabona esetében a gazdáknak segíteni kell, és van erre egy gyakorlat, amit utoljára a Dunakeszi Járműjavítónál alkalmaztak. Kósa Lajos rokonaival kapcsolatban nincs információja.
2026-01-15 11:29:00 CET
Lázár János mindig többet engedhet meg magának fideszes párttársainál – mondta Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője. Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter szerint irreleváns, hogy Lázár esetleg nem venné fel a fizetését.