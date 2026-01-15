Kósa Lajos rokonaival kapcsolatban nincs információ

kormányinfó;

2026-01-15 11:29:00 CET

A Della Podcast kérdésére Gulyás Gergely közölte, a Bászna Gabona esetében a gazdáknak segíteni kell, és van erre egy gyakorlat, amit utoljára a Dunakeszi Járműjavítónál alkalmaztak. Kósa Lajos rokonaival kapcsolatban nincs információja.