oktatás;iskolák;tanári pálya;művelődés;

2026-01-17 18:05:00 CET

Tanárkodni egyre szaharabb és kimerítőbb lett.

Vótam én is lámpás, elég szerény keretek között osztottam az észt különféle falvakban szerte az országban, ősi lámpáscsalád sarjaként. Nagyapám, Vitéz Tompa Ádám ilyen tanító-legenda, ikonikus paidagágász volt anno a dél-alföldi tanyavilágba’, Állami Díjat is kapott és utcát is elneveztek róla Bánhegyesen, és marha jó volt lámpáskodni. Egy normális országban gyerekekkel dolgozni és tanárbácsiskodni a világ egyik legjobb bulija, szép munka, ha nem is tollasodsz meg belőle. De.

Tanárkodni egyre szaharabb és kimerítőbb lett, állandó helyettesítések, nyugdíjba ment a tündéri Ottó bá’ és egy ilyen kis fidióta luvnya lett az izgató néni, és bár ez hülye, de pontos kifejezés: a gyerekanyag drámaian romlani kezdett. A gyereklétszám csökkenése miatt felvettek pár kis mihaszna lurkót, az egyik kis vasgyúrót 14 évesen a negyedikbe, a másik lamantinszerű sziporkázó szellemóriás meg várandós lett hatodikban, éhbér, túlterhelés, úgyhogy otthagytam a vasba az egészet. Pedig.

Van, ahol a suli kilenckor kezdődik, tök más az órarend, matekot csak annak nyomatnak, akinek van érzéke hozzá, a diszkalkuliás többségnek csak félórányi házikat adnak. A gyerekek egyénekre szabott feladatokat kapnak, nem egyforma magas lécet kell átugorniuk, mindenki a képességeinek megfelelő csomagot kap, azt nyomatják, amit a gyerek szeret és amiben a legjobb. A játékosság és a dicséretelvű, nem hibakereső és büntetéselvű attitűd jellemző, van sulibusz, tornacsarnok és medence minden suliban, minden ingyenes, az ebéd is, amit maguk a gyerekek szavaznak meg. Együtt tanulnak a fogyik és az épek, asszisztens segíti a paidagágászt a botladozók kezelésében, mindenki megtanul angolul, sok a rajz-, a színjátszó-, a sport- és az informatikaóra. A tanterem egy tornaterem és egy számítógépes terem kereszteződésére emlékeztet, tele van babzsák-fotelekkel, bejöhet a kutya. Van vitatkozásóra, és külön tantárgy a pénzügyi ismeretek, van zöldóra és háztartástan.

A nyitott, játékos, vidám és polgári atmoszférában igyekeznek laza és szabad polgárocskákat növelni-nevelni, akik boldogok abban a társadalomban, mely rájött arra, hogy csak ott fejlődhet a gazdaság, ahol magas színvonalú kulturális élet örvénylik a szabadság terében. És nem ilyen iszonyatos fapuna dívákat, konkrét kreténeket, tehetségtelen szépfiúkat és oligofrén celebeket patronál és díjaz milliárdokkal az állam csak azért, mert a meleg szaharig benyalnak a kultúraellenes pártállam hetedrangú pártkorifeusainak. Ahol pezsgő és világszínvonalú zenei élet zajlik, külön támogatják az alternatív színházakat, mert a kritika nem számít árulásnak, minden este van húsz olyan event, hogy nem tudod, melyiket válaszd.

Amikor a National Gallery vezetője 1940-ben azt javasolta Churchillnek, hogy a galéria festményeit Kanadába kellene menekíteni, Churchill kijelentette: a festmények maradnak, ők pedig győzedelmeskedni fognak. Egy másik lehet, hogy kamu, de marha jó bon mot szerint egyszer Churchillnek azt javasolta a Chancellor of the Exchequer (pénzügyminiszter) a háborúban, hogy vonjanak el pénzt a kultúrától és csökkentsék a művészetek támogatását – akkor minek háborúzunk, kérdezte állítólag Churchill, mert ő államférfi volt, nem ilyen államsertés.

A tanarak fizetése 3500 eurónál kezdődik, nincs KLIK és központosítás, persze őrült magasak az elvárások, az általánosban is csak egyetemi végzettségű tanerő lehet paidagágász, tök nehéz bejutni a magas presztízsű kasztjukba. Vannak tehát olyan országok, amelyek tudják, megértették, hogy fejlődő gazdaság és sikeres ország csak ott jöhet létre, ahol csúcsra jár a kultúra. Csak az az ország lesz sikeres, ahol minél képzettebb a népség-katonaság, kár, hogy „a kormány úgy gondolja, nem érdeke, hogy jól képzett emberekből álljon a magyar társadalom, mivel egy kevésbé képzettet könnyebb irányítani. Tudom, hogy ez szörnyen rosszhiszeműen hangzik, de sajnos el tudom képzelni, hogy az oktatás lezüllesztése végiggondolt szándék mentén történik.” (Bojár Gábor).