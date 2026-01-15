kormányinfó;

2026-01-15 11:41:00 CET

A Blikk arról kérdezett, hogy a hóhelyzet és a téli idő miatt gond volt a hulladékszállítással, a Mohu szerint számos helyre nem tudtak eljutni a kukásautók, január 13-án 40 településen maradt el a szemétszállítás, Budapesten több helyen karácsony óta nem vitték el a hulladékot. Gulyás Gergely szerint a jövőben sem lehet elkerülni, hogy akadozzon a szemétszállítás ilyen mennyiségű hónál. Abban tudnak segítséget nyújtani, hogy a lehető leggyorsabban járhatóvá teszik az utakat, a Mohu pedig azt tudja tenni, hogy ilyenkor ne várja ki, amíg újra el kéne vinnie a szemetet, hanem amennyi kapacitást fel tud szabadítani, használja arra, hogy a hét közben is vigye el onnan, ahol egy heti rendszerességű szemétszállításnál még nem tudta.