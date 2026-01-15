Gulyás Gergely a Szőlő utcáról: A magyar kormány volt az, amelyik ezt feltárta, a magyar kormánynak köszönhetően indult büntetőeljárás

kormányinfó;

2026-01-15 12:01:00 CET

Az RTL Híradó következik. Arra a kérdésre, teljesen mindegy-e, mi lesz a másodfokú döntés az Index Tisza-adóról szóló ügyében, a kormány folytatni fogja a kampányt, mert hitelesnek tartja így is a dokumentumokat, illetve tiszásnak vélik az eljáró bírót, Gulyás azt mondta, jogerős bírósági ítélet még nincs, az eddigiek pedig különböző irányba mutatnak.

A Szőlő utca ügyében arra, hogy kié a politikai felelősség, a korábbi vizsgálatot felülbírálják-e, le kell-e folytatni újra, miniszter azzal érvelt, nem tudjuk, hogy a 2013-as bejelentés megalapozott volt-e, folyik a nyomozás. Hozzátette, volt egy ezzel kapcsolatos bejelentés, és szerinte a magyar állam csak akkor lenne elmarasztalható, ha ez válasz nélkül maradt volna, de nem így volt – azt egy rendőrségi eljárás követte, ami nem igazolta a gyanút.

A Kuslits Gábor volt Tegyesz-igazgató hírhedt interjújáról szóló kérdésre Gulyás Gergely ezután azzal válaszolt, az, hogy mi igaz és mi nem,n azért derült ki, mert teljes vizsgálatot rendelt el, ebben merült fel a Juhász Péter Pál büntetőeljáráshoz vezető gyanú, és az, hogy Szőlő utcai javítóintézet vezetője börtönben ül.

– A magyar kormány úgy döntött, az egész gyermekvédelmet át kell vizsgálni. (...) A magyar kormány volt az, amelyik ezt feltárta, a magyar kormánynak köszönhetően indult büntetőeljárás. Mi voltunk, akik felderítettük

– hangoztatta Gulyás Gergely. Ennek a szépséghibája csak az, hogy ami a szexuális visszaéléseket illeti, az Orbán-kormány eleinte azt hangoztatta, nem tudni kiskorú áldozatokról, Juhász Péter Pál ellen utolsóként emeltek vádat ilyen gyanúval.

Nem mellesleg kiderült, hogy az Orbán-kormány kifogástalan életvitelt követelő vizsgálata semmit nem ér.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz szombati kongresszusán milyen üzenetet hordoz, hogy Tóth Gabi fellépése közben a háttérben egy LED-falon Vlagyimir Putyin is szerepelt az egyik klipben, azt felelte: „Ursula von der Leyen is szerepelt benne, pedig ő is háborúpárti.” A Fidesz egy nagy és demokratikus párt, nem gondoljuk azt, hogy minden megjelenő politikus mellé pluszokat és mínuszokat kell tenni – mondta, hozzátéve, az orosz elnök elnök a világpolitikának fontos szereplője, személyétől függetlenül. Lázár János dolgozik miniszterként, hogy felveszi-e a fizetését, azt Gulyás szerint tőle kell megkérdezni. Az árrésstopok inflációcsökkentő hatásáról szóló kérdésre elmondta, szerinte jelentős szerepe volt ebben a kormányzati intézkedésnek, jónak tartják azt, februárban dönthetnek ennek meghosszabbításáról. – Lehetséges, hogy az árrésstopban szereplő több tucatnyi termék közül volt olyan, ami nagymértékben drágult, de ez csak azt jelenti, hogy még jobban drágult volna, ha nincsen árrésstop – vélekedett.