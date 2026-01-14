„Biztosan kijelenthető, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy Juhász Péter Pál szexuális bűncselekményeket követhet el kiskorúak ellen”

Orbán-kormány;Magyarország;gyermekvédelem;szexuális bűncselekmények;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

2026-01-14 07:30:00 CET

Kormánytagok, minisztériumi vezetők 2013-ban már biztosan tudtak a Szőlő utcai intézet vezetőjének gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaéléseiről – erősítette meg lapunknak Molnár László, a TEGYESZ volt igazgatója. Az ügyben eddig 15 kiskorú sértettet azonosítottak a nyomozók.

Eddig 15 kiskorú sértettet azonosított a Szőlő utcai ügyben a nyomozó ügyészség, sérelmükre szexuális bűncselekmények, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, kiskorú veszélyeztetése, illetve testi sértés megalapozott gyanúja merült fel. A többi között ezt válaszolta Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese Arató Gergely DK-s országgyűlési képviselő „Miért nem gyanúsítják Juhász Péter Pált kiskorúak elleni szexuális erőszakkal a Szőlő utcai ügyben?" című kérdésére. Lajtár István kitért arra is, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség december 16-án gyanúsítottként hallgatta ki Juhász Péter Pált. Vele szemben a megalapozott gyanú többi közt folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés, gyermekprostitúció kihasználása, illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak.

Arról is írt Lajtár István, hogy a nyomozó csoport vizsgálata szerint egyetlen olyan konkrét, értékelhető adatot tartalmazó bizonyíték sem merült fel, amely alapján „Zsolt bácsi" tényleges létezése valószínűsíthető lenne, illetve nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen ügyféllista létezne. (A Zsolt bácsi-ügy tavaly ősszel került be a közbeszédbe, de nem volt köze a Szőlő utcához, igaz, a Fidesz a két ügyet próbálta összemosni – a szerk.). Vizsgálják azt is, hogy a korábban tett esetleges jelzések kivizsgálásakor a hatóságok részéről történt-e mulasztás – írta a legfőbb ügyész helyettese.

Az ügyhöz szorosan kapcsolódik, hogy noha az Orbán-kormány korábban határozottan állította, nincs kiskorú sértettje a Szőlő utcai ügynek, és Tuzson Bence igazságügyi miniszter szeptemberben egy jelentést is készített erről, a HVG birtokába került egy dokumentum, amelyből kiderül, hogy Juhász Péter Pál tavalyi letartóztatása előtt 12 évvel minisztériumi szinten tisztában voltak azzal, hogy a Szőlő utcai igazgató több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn. Az ügyészséghez közeli forrásból kikerült irat azt bizonyítja, hogy kifejezetten a Balog Zoltán által vezetett egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma – jogutódja a Belügyminisztérium - szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága kért információkat az akkori legfőbb illetékes gyermekvédelmi szervezettől – teljes nevén a Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatától - Juhász Péter Pálról, és meg is kapta a részletes tájékoztatást.

A nyomozó hatóságok a jelenleg folyó büntetőeljárás korábbi szakaszában minden, Juhász Péter Pállal kapcsolatos dokumentumot bekértek a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól (TEGYESZ), ezek között van az említett irat is, amit 2013. január 16-án küldött meg válaszként az akkori legfőbb illetékes gyermekvédelmi szervezet. A „tájékoztatás” tárgyú dokumentumban a három legmagasabb beosztású vezető – köztük Molnár László, a TEGYESZ volt igazgatója - név szerint megjelölt három olyan kiskorú lányt, akikkel kapcsolatban Juhász Péter Pál gyanúsan járt el. Mindhármuknál felmerült Juhász Péter Pál „gondoskodást meghaladó jelenléte”, illetve az, hogy „a kolléga a gyermekvédelmi törvényben – még a magánszemélyek számára is előírt – együttműködési kötelezettséget semmibe véve, a gyerekekért felelős személyek megkeresése, értesítése nélkül avatkozott be a családjukból kiemelt gyermekek életébe”.

A vizsgálódásnak semmilyen ismert hatása, következménye nem lett,

hacsak az nem, hogy néhány hónappal később Soltész Miklós akkori szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár átszervezés címén megvált Molnár Lászlótól, Juhász Péter Pál viszont a helyén maradt.

Juhász Péter Pál tehát a minisztériumi vezetők tudtával folytatta gyanús tevékenységét. Kuslits Gábor, a TEGESZ későbbi vezetője tavaly szeptemberi interjújából legalábbis ez derült ki. Azt mondta, hogy Juhász Péter Pálról 2014. január 1-től, a gyermekvédelmi gyámság megjelenésével is elkezdtek érkezni a hírek. „A Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója kérte, hogy segítsek neki, mert konkrétan azzal a helyzettel küzdött, hogy megállt a gyermekotthon előtt egy autó, beszedték a lányokat és elvitték őket. (…) Rendőrt hívtunk, ki is jött egy megnyerő külsejű, szimpatikus fickó. A gyermekvédelmi gyámok elmondták, mi történt a gyámoltjukkal, a rendőr pedig azt mondta, írjunk alá egy titoktartási nyilatkozatot és nyugodjunk meg, tudnak Juhász tevékenységéről, fedett nyomozás folyik ellene, le fogják buktatni. Ez 2015-ben történt és mi nagyon-nagyon örültünk neki, hogy ezt meg mertük lépni. Aztán nem történt semmi.” Később, 2021-ben Kuslits Gábort is menesztették, Juhász Péter Pál még ekkor is a helyén maradt.

Két konkrét jelzésről tehát biztosan tudtak az Orbán-kormányban.

De, ha ez nem lenne elég, a Magyar Helsinki Bizottság nemrég átnézte valamennyi, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által az elmúlt 10 évben a büntetés-végrehajtási intézetekben, javítóintézetekben és gyermekotthonokban végzett vizsgálatokat. Az ebből készített jelentésükből is egyértelműn látszik, hogy súlyos jogsérelmek történtek több intézményben, mégsem volt erőteljes állami fellépés.

Az említett ombudsmani jelentésekből kiderül, hogy a speciális gyermekotthonban a gyermekek 40 százaléka valamilyen módon érintett a prostitúcióval, a szakdolgozók a gyanú esetén sem teljesítik jelzési kötelezettségeiket. A zalaegerszegi gyermekotthonban például a gyerekek tudomása szerint egy női dolgozónak szexuális viszonya volt a növendékkel. Szintén ebben az otthonban a legfiatalabb, 11 éves gyermeket állandóan bántották a felnőttek, futtatták az udvaron, felsikáltatták vele a padlót. „A bántalmazás egy bambusz bottal történik, amellyel a fejét, hátát, karját ütik meg” – jelezte a gyermekjogi képviselő.

Molnár Lászlót miniinterjúban kérdeztük az ügyről.

„Ha lett volna következménye, tudnék róla”

Miért kért tájékoztatást 2013-ban Juhász Péter Pálról az Emberi Erőforrások Minisztériuma? – kérdeztük Molnár Lászlótól, a TEGYESZ volt vezetőjétől.

Pillanatilag nincs meg a tájékoztatást kérő minisztériumi levél, csak a mi válaszunk. Bizonyos információkat így visszafogottan kezelünk, de a válaszokból kiderül, milyen kérdésekre adhattunk választ. Ha valaki utána menne a minisztériumi levélnek, mert mondjuk ez érdekében állna, akkor biztosan megtalálná a jogutód, vagyis a Belügyminisztérium megfelelő államtitkárságának iktatójában. Alapból pozitívnak tűnhet, hogy a minisztérium, nyilván bizonyos információk alapján, lelkiismeretesen kíváncsiskodott Juhász Péter Pál felől, ám miután megkapták tőlünk a teljes körű választ, nem történt semmi.

Ez biztos?

Ha bármi történt is, nagy dolog nem lehetett, hiszen akkor tudnom kellett volna róla. Még választ sem kaptunk.

Pontosan kitől érkezett a megkereső levél?

Az Emberi Erőforrások Minisztérium szociális és családügyért felelős államtitkárságától. A levelet egy helyettes államtitkárnő írta alá. (Abban az évben Asztalosné Zupcsán Erika volt a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár – a szerk.). A minisztert akkor Balog Zoltánnak hívták, az államtitkár Soltész Miklós volt, Fülöp Attila pedig család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár volt. Soltész ma a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Fülöp pedig a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Önök mit írtak le a levélben?

Egyértelmű ügyeket soroltunk fel, ezeket becsatolt, bemásolt iratokkal, aktákkal támasztottunk alá. Ami a HVG-n megjelent, az mind igaz, leírtuk például, hogy Juhász Péter Pál a szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen módon viselkedik, a megnevezett kiskorúak életében, ügyükben a kompetens törvényes képviselők, gondozók, intézmények megkeresése nélkül volt jelen, járt el.

A levélben megnevezték Juhász akkor még kiskorú későbbi élettársát, a többek között emberkereskedelem vádjával letartóztatott Aisah Tiara Zamirát?

Igen.

Kijelenthető, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudtak arról, hogy Juhász Péter Pál szexuális eredetű bűncselekményeket követhet el kiskorúakkal?

Abszolút. Ez egészen biztos.