kormányinfó;

2026-01-15 12:22:00 CET

A Telex kérdésére Gulyás Gergely közölte, az Indexen megjelent dokumentummal kapcsolatban meghallgatták a Tisza Párt gazdasági szakértőjét, aki az egészet elutasította. Ezért mondja - ismételte meg-, hogy olyan ez, mintha Gyurcsány Ferencet beidéznék az őszödi beszéd után, és ő azt mondaná, nem hazudott. - Mi alapján sugallta, hogy a bíró pártszimpatizáns? - hangzott a következő kérdés. Gulyás közölte, nem ezt mondta, azt az álláspontját ismételte el, hogy szerinte a bíróságok függetlenségét támadás érte. – Joggal lengi be az ilyen abszurd eljárásokat a gyanú – állapította meg.