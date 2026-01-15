Gulyás Gergely: A Szuverenitásvédelmi Hivatal független az Orbán-kormánytól

kormányinfó;

2026-01-15 12:09:00 CET

Tizenöt éve ígérte Orbán Viktor, hogy aki visszalép az állami nyugdíjrendszerbe a magánnyugdíjpénztári rendszerből, saját névre szóló számlát kaphat, mikor fog ez megtörténni? – kérdezte az RTL riportere.

Gulyás Gergely szerint amíg Magyarországon felosztó-kirovó rendszer van, addig nem látja, hogy bevezethető lenne az egyéni számlás rendszer, miután nem álltak át eddig másra. A kormány nyitott a kérdésre, érdemes róla beszélni, de azon nem tudnak változtatni, hogy a nyugdíjakat ma úgy fizeti a magyar állam, hogy a dolgozók befizetik a nyugdíjjárulékot, és akik nyugdíjasok, azok ebből megkapják a nyugdíjakat.

Arra a kérdésre, betöltötte-e a Szuverenitásvédelmi Hivatal azt a szerepet, amit szántak neki, a miniszter azt felelte, az intézmény független az Orbán-kormánytól. „Az biztos, hogy az ország szuverenitása, és az, hogy ennek jelentőségére nap mint nap felhívjuk a figyelmet, nemhogy ennyit, de ennél lényegesen több pénzt is megér. Reméljük, hogy a hivatal működése is ezt szolgálja. Az elmúlt hónapokban volt számtalan megnyilatkozása a hivatalnak, amely ha vitatott is volt, egyértelműen az ország szuverenitásának fontosságára hívta fel a figyelmet” – mondta.