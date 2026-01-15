Gulyás Gergely megfelelőnek tartja az Orbán-kormány munkáját a Szőlő utcai ügyben

kormányinfó;

2026-01-15 12:36:00 CET

A 444 kérdésére Gulyás Gergely azt mondta a HVG-n Szőlő utcai ügyben megjelent levelezésről, hogy minden iratot meg kell keresni, de nagy jelentősége nem lesz. Arra a kérdésre, terveznek-e vizsgálatot indítani a 444-en közzétett másik e-mail miatt, úgy válaszolt, nem ismeri az említett bejelentést.

Arra, a rengeteg jelzés fényében nem gondolja-e, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni, megfelelőnek tartja-e az Orbán-kormány munkáját, azt válaszolta: az Orbán-kormány munkáját megfelelőnek tartja, a kabinetnek teendője nem volt.

Biztosan van olyan főosztályvezető, aki eljárhatott volna másként is, de az a kormány érdeme, hogy egy ilyen bűncselekmény-sorozat befejeződött.

Ez azért van, mert mi a gyermekvédelemben teljes vizsgálatot rendeltünk el – mondta. Arról, az Orbán-kormány továbbra is tartja-e azon állítását, hogy Juhász Péter Pál ügyében nincsenek kiskorú érintettek, csak a korábbi, sokat ismételt válaszát hangoztatta, miszerint a Tuzson-féle jelentés egy adott büntetőeljárásra vonatkozott, így mindenben megfelelt a valóságnak, abban az ügyben egyetlen kiskorú sértett sem volt.