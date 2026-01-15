Nagy Ervin szerint üvöltve gyalázták és fenyegették a feleségét a nyílt utcán

„A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén!” – számolt be róla Nagy Ervin csütörtökön a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltjeként induló színész posztjában azt írta: „Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! (…) Innen is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! (…) Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!”
Nagy Ervin felesége Borbély Alexandra Jászai Mari-díjas magyar színésznő.
Mint megírtuk, Magyar Péter eközben ma reggel azt állította, hogy inzultálták a Tisza Párt Pest megyei jelöltjét Rád településén és fojtogatták az egyik önkéntesüket. A Tisza Párt elnökének beszámolója szerint a sértettek kihívták a rendőrséget, ám mire az egyenruhások másfél óra múlva a helyszínre értek, az elkövető elszaladt. Rád fideszes polgármestere, Lieszkovszki Gábor azonban másképp emlékszik a történtekre, állítása szerint a tiszás jelöltet senki sem támadta meg.Magyar Péter: Megtámadták a Tisza Párt jelöltjét Rádon és fojtogatták az önkéntesünket