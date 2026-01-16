A nagy hidegben erőt gyűjt a járvány, a kórházakon nő a nyomás

influenzajárvány;védőoltások;NNGYK;

2026-01-16 07:47:00 CET

Bár Magyarországon a rendkívül hideg az elmúlt hetekben átmenetileg lassította a vírus terjedését, az idei szezon erősebben indult, mint az egy évvel korábbi.

A legfrissebb országos adatok szerint január második hetében jóval többen - több mint 42 ezren - fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mint 2025 azonos időszakában. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szakemberei szerint a január eleji enyhülést követően az influenzavírus aktivitása gyorsan felerősödhet. A járványügyi hivatal adatai szerint az influenza nem csak az időseket érinti, iskolai, óvodai és fiatal felnőtt közösségekben terjed a leggyorsabban. A vizsgált minták közel harmada szerint döntően az influenza A vírus, azon belül is A(H3) altípus okozta a megbetegedéseket. A kórházakon nő a nyomás, a héten 186-an szorultak ellátásra súlyos légúti fertőzéssel. Közülük 17 beteget intenzív osztályon ápolnak.

A kórházra szorulók közel fele 60 év feletti, minden negyedik két év alatti. Igazoltan az influenza miatt 78 -an kerültek kórházba.

Lakosságarányosan Komárom-Esztergom, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van a legtöbb beteg.

Az NNGYK tájékoztatása szerint idén 100 ezerrel több adag influenza oltóanyagot vásárolt az állam, mint amennyi tavaly elfogyott. Az előző szezonban a háziorvosok 557 184 adagot adtak be térítésmentesen. Az idei szezonban azonban többen kérték a háziorvosoktól a térítésmentes oltást, mint az előző évben, ezért a körzetek között korábban már szétosztott 650 ezer adagon felül a napokban további 16 ezer oltást juttattak el az oltóorvosokhoz. azokon a területeken, ahol a készletek kimerültek, a háziorvosok és intézmények a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnál jelezhetik pótlási igényüket. A járványügyi hivatal továbbra is mindenkit arra biztat, különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hogy éljenek a térítésmentes oltás lehetőségével.