Megbírságolta a rendőrség az önkéntes dorogi hókotrót, a helyiek összedobták neki a büntetést

2026-01-15 21:19:00 CET

Azt kifogásolták, hogy a férfi engedély nélkül alakította át az Opeljét.

Házilag barkácsolt hókotróval segített az utak takarításában egy dorogi férfi, saját Opel Corsájára ideiglenes hólapátot szerelve. A helyiek hálásak neki, a rendőrök azonban hála helyett megbírságolták és elvették a kocsi forgalmi engedélyét is - számolt be róla az RTL Híradó.

A hókotró jól működött, sofőrje eredményesen letakarított több parkolót, mellékutcát és egy benzinkutat is. A Komárom-Esztergom megyei Dorogon, Táton és Esztergomban is. A 27 éves dorogi férfinak fémipari végzettsége van, tehát nem szakértelem nélkül vágott neki a munkának, néhány óra alatt sikeresen elkészítette az eszközt saját, közel 30 éves kocsijához egy nagyobb fémlemezt rögzítve, ennek mikéntjét a csatornának el is mesélte. Több elakadt autósnak is segített.

A sofőr három napig járta átalakított kocsijával az utcákat, mígnem a rendőrség megállította és elvette a forgalmi engedélyét, mert engedély nélkül alakította át a kocsit. Emellett 85 ezer forintra meg is bírságolták. A férfi az RTL Híradónak elmondta, bár jogilag érthető, hogy miért bírságolták meg, ugyanakkor kérte a rendőröket, hogy kísérjék el a műhelyébe, ahol saját maga visszaalakítja az autót és ezt meg is várhatják, de a rendőrök nem voltak hajlandóak erre.

A csatorna megkeresésére a rendőrség azzal indokolta az eljárását, hogy az átalakítás amellett, hogy engedélyköteles (ami nem volt), balesetveszélyes is volt. Hozzátették, a hókotró járművek műszaki feltételei sokrétűek, vezetésük is speciális vizsgához kötött. Emellett azt is nehezményezték, hogy nem látszott a kocsi első rendszáma.

A 85 ezres büntetésről értesülve többen már utaltak is pénzt a férfinak, sőt, voltak, akik azt is felajánlották, hogy kifizetik neki a teljes összeget. A sofőr elmondta, nem bánta meg az akcióját, de többet inkább nem csinál ilyet.