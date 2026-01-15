Kiakadt a Fővárosi Állatkert: ismeretlen lovak és kutyák kerültek a nevükre a Fővárosi Nagycirkusz megrendelésére

Fővárosi Nagycirkusz;gondatlanság;Fővárosi Állat- és Növénykert;

2026-01-15 19:45:00 CET

Az állatkert szerint nem egyszerű adminisztrációs hibáról van szó, ezért jogi lépéseket tesznek. A cirkusz a megkeresésre annyit közölt, hogy nem kívánnak reagálni a történtekre.

Felháborodott posztban, meglehetősen furcsa esetről számolt be a Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán: eszerint ismeretlen lovak és kutyák kerültek a nevükre a Fővárosi Nagycirkusz jóvoltából.

„A Fővárosi Állat- és Növénykert számos állatszállítást tervez év elején. Az érkező és távozó állatok alapos dokumentációval mozoghatnak, amihez szakképzett kollégáink egy zárt rendszerben rögzítik a megfelelő adatokat. Ekkor tűnt fel három ismeretlen dokumentum a rendszerben, amiket átnézve csak gyarapodott az értetlenségünk: összesen 7 ismeretlen ló és 11 ismeretlen kutya került a nevünkre, a Fővárosi Nagycirkusz megrendelésére” - olvasható a bejegyzésben.

Az állatkert szerint mindez nem egyszerű adminisztrációs hibának, sokkal inkább akár visszaélésszerű, megmagyarázhatatlanul súlyos gondatlanságnak tűnik. Ugyanis az állatok fogadásához megfelelő regisztráció, fizikai hely és kompetencia kell, ezek hiányában pedig az állatok nem érkezhetnek meg.

„A Fővárosi Állat- és Növénykert természetesen mindennek megfelel. A véletlenül megtalált dokumentumok alapján pedig ezeknek a külföldről érkező állatoknak az egészségügyi állapotáért, azok helyes elhelyezéséért, állatjólléti és járványügyi kötelezettségek betartásáért intézményünk felelősségre vonható.”

Vagyis az állatkert szerint jelenleg arról van szó, hogy

„olyan állatokért felelhetünk, amelyeket sosem láttunk, még csak tudomásunk sincs róla, valójában hol vannak.”

Megjegyezték, az adatok alapján persze alappal feltételezhető, hogy az állatok a cirkusz területén lehetnek. Csakhogy, ha a feltételezésük helyes, úgy „vélelmezhetjük azt is, hogy a cirkusz programjában szereplő állatok - egy része legalábbis - az állatkert rendszerét felhasználva, annak tudta nélkül juthatott az országba.”

Az állatkert leszögezte: azt, hogy ki hibázott, és hogy esetleg a hatóságok félrevezetéséről lehet-e szó, jogi úton fogják kideríteni és természetesen felvették a kapcsolatot a hatóságokkal is.

A Telex megkereste a témában a Fővárosi Nagycirkusz sajtóosztályát, azonban csak annyit közöltek, hogy nem kívánnak reagálni az ügyre.