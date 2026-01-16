Nem emlékezett rá Krisztián, hogy indítókulcsokat és pénzt lopott az esztergomi kórházból

kórház;lopás;rendőrség;Esztergom;

2026-01-16 13:47:00 CET

Azt nem tudni, hogy az emlékezetkiesésén esetleg segített-e, hogy megtalálták nála a szajrét.

Pár óra alatt azonosították és elfogták a rendőrök azt a férfit, aki az esztergomi kórházból lopott - tájékoztatott honlapján a rendőrség.

A közlemény szerint január 14-én érkezett a feljelentés az Esztergomi Rendőrkapitányságra azzal, hogy előző nap valaki bement az esztergomi kórház egyik pihenőhelyiségbe, ahonnan indítókulcsokat és pénzt tulajdonított el.

Mint írták, a helyi rendőrök azonnal megkezdték a bűncselekmény felderítését, amelynek során egyebek közt megnézték a kamerafelvételeket, amelyeken látható is volt az elkövető. A rendőrök ez alapján azonosították is a tettest, akit négy óra múlva már gyanúsítottként hallgattak ki lopás vétség miatt.

F. Krisztián kihallgatása során elmondta, hogy semmire nem emlékszik a történtekből, még arra sem, hogy a kórházban járt, pedig a felvételek mellett ezt az is bizonyítja, hogy a nyomozók megtalálták nála az ellopott tárgyakat és a pénzt is - jelezték a rendőrségi közleményben.