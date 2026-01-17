Újra egészségesek

Australian Open;Fucsovics Márton;Udvardy Panna;

2026-01-17 14:14:00 CET

Fucsovics Márton sérülés, Udvardy Panna kórházi kezelés után épült fel és várja az Australian Open tenisztorna vasárnapi rajtját.

Ahogy arról már Brisbane-ben is beszélt a Népszavának, Fucsovics Márton sérülésből visszatérve kezdte 2026-os szezonját, Udvardy Panna pedig megérkezése után azonnal kórházba került Melbourne-ben. Pénteken már mindketten edzettek az Australian Openen.

Fucsovics két és fél órát edzett a pénteken, kora délután a szeles időben, és egyre jobb formában érzi magát, mentálisan is igyekszik feltöltődni. Bízik benne, jó meccset játszik majd Camilo Ugo Carabellivel, de egyelőre nem közvetlenül az argentin teniszező játékára készül, az elsődleges cél egyelőre, hogy minél közelebb kerüljön a százszázalékos állapothoz.

“A szerencsétlen brisbane-i sorsolásom után, ahol egyből Medvegyevvel kerültem össze, Adelaide-ben egész jó meccset nyertem meg az amerikai Ethan Quinn ellen, majd Alekszander Sevcsenkótól ugyan kikaptam, de az is biztató találkozó volt. Egyórás edzést terveztünk délelőttre és délutánra is, de így, hogy üres volt a pálya, itt maradtunk. Igyekeztünk most is kijavítani pár dolgot, az ütéseket beiskolázni. Sok tenyerest ütöttem, gyakoroltam a mozgást, a szervákat - próbáltunk mindenen végigmenni. Csak úgy lehet fejlődni, ha beleteszem a melót” - nyilatkozta a Ludovika SE játékosa.

Természetesen elsősorban a teniszre koncentrál, de a kikapcsolódásra, mentális feltöltődésre is odafigyel. Brisbane-ben kirándulni, kengurukat etetni is volt, Adelaide-ben, amikor több, mint 40 fok volt, pihent, medencézett.

“Szeretnék még fejlődni, megmutatni a legjobb játékomat. Ugyanakkor már több mint tíz éve itt vagyok a profik között, lehet még talán négy-öt évem a Touron, ezt egyelőre nem tudom pontosan, ezért próbálom élvezni mellette az életet is” - tette hozzá.

Udvardy Pannának nem volt ilyen szerencséje az edzőpálya-beosztással: a tréning végén már ott toporgott a következő játékos, percre pontosan “lekényszerítve” a pályáról a 27 éves teniszezőt, és edzőpartnerét, a szlovén Kaja Juvant.

“Azért az első pár nap edzés nem volt itt egyszerű a durva ételmérgezésem után - kezdte Udvardy az edzést követően. - Nagyon hirtelen jött a rosszullét, a repülőút utolsó percében Hobartból Melbourne felé. Egyébként rengeteg játékos beteg lett, többen visszaléptek, rajtam kívül pedig egy edző is kórházba került. Valójában akár vírus is lehet, de a WTA furcsán hallgat a témáról.”

Azt is elmondta, úgy érzi összefolyik a tavalyi és az idei szezonja, mivel tavaly év végéig salaktornákon játszott Dél-Amerikában, és mindössze két hete volt felkészülni az Australian Openre.

“Óriási megkönnyebbülés, hogy megnyertem a buenos aires-i tornát, és ezzel visszakerültem a top százba a világranglistán, valamint meglett a főtábla az Australian Openen… Sokat kivett belőlem mentálisan, kicsit leeresztettem utána lelkileg. még nem sikerült visszapörögnöm, még nem érzem azt, hogy idejövök, és megölök mindenkit a pályán, ezt az intenzitást szeretném visszaszerezni az első meccsem előtt” - fogalmazott.

Udvardy ellenfele a párosspecialista Katarina Siniakova lesz - a kaposvári teniszező bizakodó a mérkőzés előtt, úgy érzi, feküdhet neki cseh riválisának stílusa, mivel nem nagy az ütőereje, és elsősorban tenyeresére támaszkodik, ami kedvez a magyarnak, mivel ő a fonákkal szeret erősen játszani.

Fucsovics vasárnap kezdi meg szereplését az idei Australian Openen, Udvardy első mérkőzésének napját viszont egyelőre nem tudni, mivel Siniakova pénteken még párosban tornadöntőt játszott Adelaide-ben. Pénteken Marozsán Fábián volt még érdekelt, aki Aucklandben előbb befejezte az előző nap esőszünet miatt félbeszakadt mérkőzését az amerikai Eliot Spizzirri ellen, amelyet 6:4, 2:6, 6:4-re nyert meg, majd az elődöntőben szoros csatában alulmaradt a 3. kiemelt cseh Jakub Mensíkkel szemben, akitől 7:6, 4:6, 6:1-re kapott ki. Mensíkről csütörtöki számunkban a korábbi világklasszis Mats Wilander azt mondta, hogy idén berobbanhat akár a világ élvonalába is, az egyik Grand Slam-tornán kiemelkedő eredményt érhet el. Marozság karrierje eddigi talán legjobb tornájával hangolt az év első Grand Slamjére.